КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Под двери Украинского института национальной памяти неизвестные принесли похоронный венок, сообщил глава организации Владимир Вятрович.

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Ранее Вятрович заявил, что неизвестные в ночь на среду подожгли входную дверь института. До этого в феврале неизвестные совершили попытку нападения на Вятровича на одной из улиц Киева.

"Похоронный" венок с моим именем у дверей института. Но весну ничем не испортить, даже искусственными цветами. Тем более, когда идеи, которые таким образом пытаются продвинуть те, кто боится говорить и может только украдкой "пугать", — такие же мертвые", — написал он на своей странице в Facebook.

Facebook Владимира Вятровича Под двери Института нацпамяти в Киеве принесли похоронный венок

В свою очередь депутат Верховной Рады Андрей Левус обратился к Нацполиции и Службе безопасности Украины с требованием обеспечить охрану Украинского института национальной памяти и персонально его директора.

"Отношение правоохранителей к нападкам на Украинский институт национальной памяти должно быть серьезным и ответственным. Ждем усиления охраны объекта и Владимира Вятровича. А также того, что нападавшие и их заказчики будут задержаны в ближайшие сроки", — написал Левус в Facebook.

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