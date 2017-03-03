наверх
03.03.201712:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под двери Института нацпамяти в Киеве принесли похоронный венок

    (обновлено: )35721
    После инцидента депутат Верховной Рады Андрей Левус обратился к Нацполиции и СБУ с требованием обеспечить охрану Украинского института национальной памяти и персонально его директора.
    Под двери Института нацпамяти в Киеве принесли похоронный венок
    Facebook Владимира Вятровича

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Под двери Украинского института национальной памяти неизвестные принесли похоронный венок, сообщил глава организации Владимир Вятрович.

    Читайте также: Отчет и планы Вятровича: украинцам окончательно отобьют память

    Ранее Вятрович заявил, что неизвестные в ночь на среду подожгли входную дверь института. До этого в феврале неизвестные совершили попытку нападения на Вятровича на одной из улиц Киева.

    "Похоронный" венок с моим именем у дверей института. Но весну ничем не испортить, даже искусственными цветами. Тем более, когда идеи, которые таким образом пытаются продвинуть те, кто боится говорить и может только украдкой "пугать", — такие же мертвые", — написал он на своей странице в Facebook.

    Facebook Владимира Вятровича
    Под двери Института нацпамяти в Киеве принесли похоронный венок

    В свою очередь депутат Верховной Рады Андрей Левус обратился к Нацполиции и Службе безопасности Украины с требованием обеспечить охрану Украинского института национальной памяти и персонально его директора.

    "Отношение правоохранителей к нападкам на Украинский институт национальной памяти должно быть серьезным и ответственным. Ждем усиления охраны объекта и Владимира Вятровича. А также того, что нападавшие и их заказчики будут задержаны в ближайшие сроки", — написал Левус в Facebook.

    Читайте также: Мистер-раздражитель. Почему и кто не любит Вятровича

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа