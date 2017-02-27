В КГГА допускают окончание отопительного сезона в середине марта

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко сообщил, что в случае сохранения теплой погоды отопительный сезон в столице может закончиться в середине марта.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления уровень воды в Днепре поднялся на 9 см, некоторым районам столицы может грозить подтопление.

Также, по его словам, тотальное подтопление в связи с таянием снега не угрожает.

"Ежедневно проводится мониторинг уровня воды, за прошлую неделю уровень волы в Днепре поднялся только на 9 сантиметров. По анализу половодья прошлых лет можем констатировать, что, как правило, уровень воды в Днепре начинает подниматься с апреля по начало мая… тотального подтопления столицы не будет", — сказал Бондаренко на брифинге в понедельник.

Он отметил, что подтопление может угрожать только некоторым районам столицы.