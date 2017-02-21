Аваков считает оправданными усиленные меры безопасности в Киеве

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Усиленные меры безопасности во время годовщины Майдана оправданы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя недовольство по поводу установки рамок и других якобы чрезмерных мер безопасности.

"Мне тоже это не нравится и кажется, что это портит внешний вид. Однако такими мерами мы пытаемся защитить людей от опасности. И я считаю, что мы делаем правильно", — цитирует Авакова сайт МВД.

Министр отметил, что изъятые у граждан во время вчерашних мероприятий в столице ручная граната, два самодельных взрывных устройства, самодельный пистолет и холодное оружие – весомые аргументы, которые вполне оправдывают усиленные меры безопасности.

Правоохранители ежедневно отслеживают ситуацию и готовятся к обеспечению безопасности граждан во время запланированных массовых митингов возле Верховной Рады и Марша правых, добавил министр.

"Мы к этому готовы. Уже обсудили с организаторами вопросы безопасности. Будем ее обеспечивать. Но и на организаторов возлагаем ответственность. (…) Нет оснований волноваться, что мы потеряем над собой контроль. У нас в стране больше нет "внутренних войск Януковича" и "милиции Захарченко". У нас все в порядке с осознанием и с оценкой ситуации. В полиции и гвардии совсем другие люди на местах. И я предлагаю каждому это понять", — резюмировал Аваков.

Ранее полиция Киева сообщала, что более 6 тысяч правоохранителей дежурят в усиленном режиме в центре столицы в связи с годовщиной Евромайдана, участников акций проверяют с помощью металлодетекторов и ручных металлоискателей.