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    Киев

    В Киеве в воскресенье дежурят 6,5 тыс правоохранителей

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    Третья годовщина расстрела Майдана (39)

    (обновлено: )22811
    Как сообщили в полиции, "чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади".
    Правоохранители в центре Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве 6,5 тысяч правоохранителей обеспечивают правопорядок в связи с массовыми мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции достоинства, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

    Вече на Майдане
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    Вече по случаю годовщины Майдана

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    "Чтобы не допустить каких-либо провокаций или конфликтных ситуаций, усиленно патрулируют наряды на Майдане Незалежности, Крещатике и Европейской площади", — говорится в сообщении. 

    Отмечается, что правоохранители немедленно будут реагировать на все правонарушения и принимать меры по их пресечению.

    В центральной части Киева установлены фильтрационные контрольно-пропускные пункты.

    Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок во время массовых мероприятий, толерантно относиться друг к другу и содействовать правоохранителям в исполнении их функций по охране правопорядка.

    Напомним, в субботу на Майдане Незалежности в Киеве прошло вече, приуроченное к третьей годовщине гибели людей в ходе Революции достоинства. По данным отдела коммуникации полиции Киева, к охране порядка в центре города были привлечены около 5 тыс. правоохранителей.

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