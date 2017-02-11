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    Акция "На велосипеде на работу" в Киеве: участники рисковали жизнью - Берлин

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    Президент всеукраинской Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин в эфире ГС заявил, что смысл проведения такой акции ему не вполне понятен.
    Акция На велосипеде на работу в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 10 февраля, утром в столице по инициативе Ассоциации велосипедистов Киева прошла акция "На велосипеде на работу". Она была проведена в рамках Всемирного зимнего дня "Велосипедом на работу", сообщила Ассоциация на своем официальном сайте. В сообщении также говорится, что в этот день люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу, учебу, по делам.

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    ИА "Украинские новости"/Youtube
    Андреевский спуск в плену у снега: кадры с воздуха

    Насколько безопасно было проводить подобное мероприятие зимой, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал президент всеукраинской Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин.

    "Мы занимаемся тем, что работаем над снижением смертности и травматизма на дорогах, это наша основная задача, нашей Ассоциации. И я вообще не понимаю смысла этой акции, я ее не понимаю. Реально, ребята рисковали своей жизнью, зачем? Ради чего? Не понятно", — заявил Берлин.

    Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады.  В восточных, Черниговской и Сумской областях температура существенно снизится до 20-26 градусов мороза. Снегопады ожидаются в большинстве областей Украины, кроме восточных и северо-восточных. 

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