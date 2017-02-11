Акция "На велосипеде на работу" в Киеве: участники рисковали жизнью - Берлин

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 10 февраля, утром в столице по инициативе Ассоциации велосипедистов Киева прошла акция "На велосипеде на работу". Она была проведена в рамках Всемирного зимнего дня "Велосипедом на работу", сообщила Ассоциация на своем официальном сайте. В сообщении также говорится, что в этот день люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу, учебу, по делам.

Насколько безопасно было проводить подобное мероприятие зимой, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал президент всеукраинской Ассоциации безопасности дорожного движения Михаил Берлин.

"Мы занимаемся тем, что работаем над снижением смертности и травматизма на дорогах, это наша основная задача, нашей Ассоциации. И я вообще не понимаю смысла этой акции, я ее не понимаю. Реально, ребята рисковали своей жизнью, зачем? Ради чего? Не понятно", — заявил Берлин.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады. В восточных, Черниговской и Сумской областях температура существенно снизится до 20-26 градусов мороза. Снегопады ожидаются в большинстве областей Украины, кроме восточных и северо-восточных.