Выведение СИЗО за город: на земле в центре Киева хотят заработать - Чемерис

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины начало официальный поиск инвесторов для строительства новых киевского и львовского следственных изоляторов за пределами города. Ориентировочно в ближайшие два месяца будут известны инвесторы, а стоимость проекта составит около 25-30 миллионов долларов.

Насколько необходимо выносить СИЗО за пределы города, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал правозащитник, член президиума Института "Республика" Владимир Чемерис.

"Существование СИЗО в центре Киева, оно не приносит никаких криминогенных моментов. Во-вторых, это достаточно удобно для того, чтобы адвокаты и родные заключенных приходили, приносили передачи и контактировали с заключенными. Поэтому я считаю, что перенос СИЗО за пределы Киева, он не определяется какими-то конкретными потребностями. Скорее всего, кто-то хочет построить там бизнес-центр или жилые дома в центре Киева… возможно, только сейчас появилась воля у Минюста для того, чтобы заработать или кому-то дать заработать на земле в центре города Киева", — заявил правозащитник.

Напомним, в конце прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко проинспектировал несколько колоний. Глава ГПУ позже признался, что условия содержания заключенных шокировали его.