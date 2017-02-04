наверх
04.02.201702:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Выведение СИЗО за город: на земле в центре Киева хотят заработать - Чемерис

    (обновлено: )8
    Правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что расположение СИЗО в пределах города не влияет на криминогенную обстановку и удобно для посещения заключенных адвокатами и родственниками.
    Правозащитник Владимир Чемерис
    Facebook Владимира Чемериса

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины начало официальный поиск инвесторов для строительства новых киевского и львовского следственных изоляторов за пределами города. Ориентировочно в ближайшие два месяца будут известны инвесторы, а стоимость проекта составит около 25-30 миллионов долларов.

    Ситуация возле Лукьяновского СИЗО после нападения торнадовцев на охрану
    censor.net.ua
    Не просто разборки. Что произошло с "торнадовцами" в Лукьяновском СИЗО

    Насколько необходимо выносить СИЗО за пределы города, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал правозащитник, член президиума Института "Республика" Владимир Чемерис.

    "Существование СИЗО в центре Киева, оно не приносит никаких криминогенных моментов. Во-вторых, это достаточно удобно для того, чтобы адвокаты и родные заключенных приходили, приносили передачи и контактировали с заключенными. Поэтому я считаю, что перенос СИЗО за пределы Киева, он не определяется какими-то конкретными потребностями. Скорее всего, кто-то хочет построить там бизнес-центр или жилые дома в центре Киева… возможно, только сейчас появилась воля у Минюста для того, чтобы заработать или кому-то дать заработать на земле в центре города Киева", — заявил правозащитник.

    Напомним, в конце прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко проинспектировал несколько колоний. Глава ГПУ позже признался, что условия содержания заключенных шокировали его.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обстрел поселка Сартана под Мариуполем
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ