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    В СИЗО Одессы повесился "овидиопольский убийца"

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    Как сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области, подозреваемый в двойном убийстве в Овидиополе повесился в камере в СИЗО Одессы.
    Житель Овидиополя Одесской области Дмитрий Погорелов, жестоко убивший женщину и ребенка
    Страна

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В СИЗО Одессы повесился убийца из Овидиополя, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.

    Смотрите также: Спецоперация по задержанию "овидиопольского убийцы"

    Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области 30 декабря,задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами.

    Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.

    31 декабря подозреваемый был арестован без права на залог.

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