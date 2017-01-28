В СИЗО Одессы повесился "овидиопольский убийца"

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В СИЗО Одессы повесился убийца из Овидиополя, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в ГУ НП Одесской области.

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Как сообщалось ранее, правоохранители Одесской области 30 декабря,задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка, их обгоревшие тела нашли с отсеченными головами.

Также сообщалось, что мужчина планировал теракт.

31 декабря подозреваемый был арестован без права на залог.