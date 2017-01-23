Полиция предупредила о перекрытии основных въездов в Киев

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины предупредила о вероятном частичном блокировании движения транспорта на въездах в Киев в связи с проведением акций протеста во вторник.

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 07.00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев. Национальная полиция просит граждан неуклонно соблюдать законодательство Украины, а водителей — учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", — сообщает пресс-служба ведомства.

Активисты организации "АвтоЕвроСила" собираются во вторник перекрыть все основные въезды в Киев в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.