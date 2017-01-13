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В одном из ресторанов в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

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Пистолет
RIA News

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Мужчина выстрелили себе в голову утром в пятницу в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре столицы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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"Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали "скорую" и сообщили об инциденте в полицию", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.

Ранее в Харькове пьяная компания открыла из винтовки стрельбу по прохожим.

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