Температура воздуха в Киеве опустится до 18 градусов - Кульбида

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Украину идут крещенские морозы. Пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что, начиная с 6 января, ожидается резкое снижение температуры воздуха, местами сильные снегопады и метели.

В эфире радиостанции Голос Столицы директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда холода придут в Киев.

"Похолодание в столице начнется 6 января, температура воздуха снизится до 12-14 градусов сначала, но в течение 7 и 9 в Киеве будет удерживаться холодная погода, и температура еще снизится, но минимальная температура в Киеве составит 16-18 градусов, в окрестностях до 20. А с 10 мы ожидаем достаточно быстрое и резкое потепление", — сообщил Кульбида.

Накануне на Киев обрушился снегопад. В результате непогоды на проспекте Ватутина произошло ДТП с участием семи автомобилей.