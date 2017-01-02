Шествие в Киеве завершилось без происшествий - полиция

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время факельного шествия сторонников партии "Свобода" в центре Киева в воскресенье по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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По данным правоохранителей, в шествии приняли участие около 800 человек.

"Массовые мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в столице охраняли 700 правоохранителей, из которых — 250 военнослужащих Национальной гвардии. По завершению акции грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано", — говорится в сообщении ведомства.

В полиции отмечают, что во время акции конфликтов и столкновений зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве более тысячи человек после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.