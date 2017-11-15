Когда остановится рост цен на бензин. Прогноз эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

За прошедшие выходные на некоторых заправках топливо подорожало в среднем на 60 копеек. Эксперты отмечают, что единственная причина роста цен топлива в рознице в Украине – их повышение в оптовой торговле, происходящее из-за роста цен на нефть в мире. А основные факторы, которые влияют на рост цен сырой нефти на мировом рынке: снижение добычи в странах ОПЕК и в России.

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Состояние рынка проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете пояснити, наскільки це подорожчання пального в Україні викликано об'єктивними причинами, або все ж таки тут є і певний спекулятивний фактор?

— Ні, бачите, на жаль, Геннадій Рябцев правильно сказав, що наші ціни залежать від зовнішніх цін. А зовнішній ринок нафтопродуктів, на жаль, сьогодні демонструє тенденцію до поступового зростання цін. Що з точністю до навпаки повторює ситуацію попередніх років, де в цей же самий період нафтопродукти дешевшали. То тоді, наприклад, за місяць нафтопродукти дешевшали на 50-60 доларів на тонну, а тепер виросли. По бензину на 94 долари, і майже на 50 доларів по дизельному паливу. І цим самим створені такі економічні передумови для подорожчання нафтопродуктів в роздрібній мережі. І тепер по мірі заміщення більш дешевого ресурсу в торговельній мережі більш дорогим, ми мусимо очікувати ще підвищення цін від 1 до 2 грн за літр. Це економічні передумови.

Ще на гривню-дві бензин подорожчає?

— Я кажу, що є економічні передумови. Але оператори ринку не зацікавлені в підвищенні цін через зниження попиту. Це з одного боку, а з іншого боку, в збиток вони працювати не можуть. Будемо очікувати і дивитися на ситуацію, можливо, все ж таки ринок поверне голоблі свої в напрямку зниження. А поки що після вересневого подорожчання за місяць ціни на нафтопродукти в роздрібній мережі зросли від 1 грн 08 копійок до 1 грн 59 за літр. Якщо ці негативні тенденції на європейському ринку збережуться ще якийсь тривалий час, то очевидно, що нас чекає подальше зростання. Хоча ми розуміємо, що купівельна спроможність населення вже давно не відповідає діючим цінам.

Запитання від слухача: "Чому ф'ючерсами не купуємо? Можливо, так були б певним чином застраховані від таких коливань ціни?".

— Знаєте, строго кажучи, ф'ючерси — це притаманне нафтовому ринку. Там ми маємо котирування, ми кажемо про ціни на нафту, це як раз ціни ф'ючерсів.

Довготривалими контрактами?

— А в ринку нафтопродуктів присутні так звані терм-контракти — це довгострокові контракти, вони вкладаються на рік, і ціни коригуються вже по поставленим партіям. Це так працює ринок. Ні про які ф'ючерси, ні про які хеджирування не йде мова.

Чому цими довготривалими контрактами тоді українські трейдери не оперують?

— Довготривалі контракти мають в собі тільки об'єми. А ціни коригуються вже по поставках конкретних партій, виходячи із котирування. Там є спеціальна формула — береться середня ціна за деякий період, і плюс премія чи дисконт, хто як на що домовився.

Тобто ціна не фіксується?

— Ціна на фіксується, фіксується об'єми. А ціна коригується вже по мірі постачання. Тому що, на жаль, зовнішній ринок веде себе, як полохлива гімназистка в безмісячну ніч.

Якщо гривня по відношенню до долара буде знижувати свій курс, тоді це знову ж таки відобразиться на цінах на бензин на українських АЗС?

— Безперечно. Тому що валютна складова в нас надзвичайно висока. Навіть податки, акциз, зокрема, нараховується в євро, у валюті, яка не має ходження по Україні, і потім євро множиться на курс гривні. Тому курс гривні впливає дуже швидко і безпосередньо, і набагато швидше, ніж зовнішній ринок. Тому що продають оператори ринку кожен день і купляють майже кожен день ту валюту. Тому так. Ми повинні розуміти, що гривня втрачає навіть 10 копійок на доларі своєї вартості, то це абсолютно можемо сказати, що на 7 копійок вже є передумови до здорожчання нафтопродуктів в роздрібній мережі.

Це залежить від курсу НБУ чи від курсу на чорному ринку?

— Ні, чорний курс тут ні до чого. Курс НБУ — це нараховується митна вартість продукту, і нараховується податки, тобто акциз. Потім на те все накладається ПДВ. А купляємо валюту вже не по курсу НБУ, а по міжбанківському курсу, комерційному тобто. Це не чорний ринок, але комерційний.

Запитання від слухача: "Яку частину ціни бензину забирає в Європі держава?".

— Що нам рівнятися до Європи? На жаль, в Європі все відповідно до рівня середніх зарплат. У нас на сьогодні виходить, якщо в роздрібній ціни 40% — це ціна нафтопродукту взагалі, 45% — це податки, і 5% на прибуток і операційну діяльність. Отака складова в нас у роздрібній ціні. А що нам рівнятися до Європи? Як у Європі до 3 тисяч євро пенсії навіть. Порівняйте це з нами. А в Європі треба порівнювати інше. В Європі від 5 до 12% своєї заробітної плати тратить пересічний громадянин на повсякденне споживання автомобільного палива. А у нас це виходить аж за 60% від середньої зарплати. Розумієте? Тому є різниця. До Європи нам ще йти і йти.

Ті трейдери, які користуються пальним, що виробляється на українських нафтопереробних заводах, чому вони піднімають ціни?

— Насправді, внутрішній виробник, щоб ви розуміли, завжди свої ціни встановлює по імпортному паритету. Тобто що це означає? Він ніколи не буде встановлювати свою ціну нижче, ніж аналогічний продукт, який заходить по імпорту. Тому там навіть не залежить від вартості сировини чи собівартості виробництва. Так що вони знаходяться в такому привілейованому положенні.

Ранее генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что на рост цен на бензин повлияла нестабильность гривны.

В то же время сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что бензин будет дорожать до конца года.