И бензин превратился в золото. Кто раскручивает цены на топливо?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Бензин становится роскошью

За последний месяц цены на АЗС поднимаются на 50 копеек в неделю. Причина такого бурного роста — рост мировых цен на нефть. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в первые числа ноября стоимость тонны бензина на мировых рынках составляла 627 долларов, что на 10% выше октября.

"Эквивалент указанного роста составляет 1,5 гривны на литре бензина и 70 копеек на литре дизельного топлива. Как раз по этой причине цены на бензин первыми отреагировали на рост котировок", — сообщил Куюн.

"Если в середине октября были нефтяные котировки на уровне 57, то сейчас мы имеем уровень 63 доллара за баррель. Это не имело бы большого значения, если бы цены на бензин в Украине не были бы привязаны к так называемым котировкам "Платц". А они в свое время коррелируют с этими исключительно спекулятивными нефтяными котировками, там коэффициент 0,96, то есть в 96 случаях из 100 котировки "Платц" идут вверх. На этих котировках в свою очередь основаны цены на границе Украины. А Украина завозит до 85% нефтепродуктов. Поэтому с конца октября цены на границе растут, рост составил чуть больше 5%. А это означает, что цены на заправках должны вырасти примерно на 50 копеек, потому что каждый процент роста на границе через две недели — это примерно 50 копеек роста цен, 10 копеек роста цен по стране", — заявил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире радиостанции Голос Столицы.

По словам Куюна, ситуация на валютном рынке добавляет нервозности. Валютные риски закладываются в конечную цену нефтепродуктов.

"Повышение котировок очень значительное, чтобы пройти незаметным для полностью зависимого от него украинского рынка. Не думаю, что АЗС протранслируют весь потенциал роста в 1,5 грн/литр, но скорее всего 1 грн/литр бензин прибавит. По дизельному топливу повышение не должно превысить 50 коп./литр. Есть надежда, что цены могут изменить направление, но в любом случае наш рынок уже подхватил повышательный тренд и теперь понадобится время, чтобы развернуться", – заявил Куюн.

Впрочем, разворачивается придется уже в ближайшее время. В начале недели мировые цены на нефть стали снижаться. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,33% — до 62,95 доллара за баррель. Также за последнюю неделю снизился курс доллара по отношению к гривне. "Зеленый" подешевел на 50 копеек, однако снижения или стабилизации цен на бензин не произошло.

РИА Новости Украина Цены на топливо в Украине. Инфографика

"К сожалению, лидерами, инициаторами роста в очередной раз стали компании, которые позиционируют себя как отечественные производители. Вот с ними как раз не совсем все понятно, поскольку они топливо на границе не покупают, а цены на украинскую нефть не так связаны нефтяными котировками зарубежными. И, действительно, курс сейчас чуть-чуть выпрямился примерно на 50 копеек, если брать по курсу евро. И это должно было бы и будет сдерживать дальнейший рост", — отметил Рябцев.

Цены взвинчивают монополисты и государство

В Украине рынок нефтепродуктов давно монополизирован трейдерами нефтепродуктов. Влиять на цены изнутри мы не можем, поскольку в Украине почти не осталось своего производства (большинство НПЗ было закрыто еще 10 лет назад из-за радикального снижения импортных ставок при премьерстве Юлии Тимошенко). В снижении цен на нефтепродукты также не заинтересовано государство, ведь за счет дорогого бензина пополняется казна.

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"Больше всего от роста цен выиграет государство, как тот игрок рынка, который получает наибольшую долю прибыли. Если посмотреть на структуру розничной цены, то трейдер получает, что называется грязными только процентов 15. В то время, как государство получает чистыми порядка 40, в некоторых случаях и более процентов. Поэтому из тех 26 или 27 гривен, которые сейчас мы видим на заправках, государство забирает порядка 15, а то и больше", — отметил Рябцев.

Сейчас трейдеры обеспокоены, что из-за роста цен на бензин и дизель автомобилисты массово переходят на сжиженный газ, который на 50% дешевле бензина. Поэтому они хотят наказать газовых конкурентов с помощью государства. Нефтегазовая ассоциации Украины на днях инициировала повышение акциза на сжиженный газ.

РИА Новости Украина Как менялись цены на топливо в Украине

"Трейдеров можно каким-то образом понять, что у них упали объемы реализации бензина из-за низкой платежеспособности населения. Понятно, что высвободившуюся нишу занял более дешевый сжиженный нефтяной газ. Однако, предлагать правительству повысить цены на один вид нефтепродуктов может означать, что правительство повысит цены на все виды нефтепродуктов. То есть не следует будить лихо, пока тихо. Но, к сожалению, отдельные трейдеры этого не понимают, поэтому в запале конкурентной борьбы они могут спровоцировать то, чего пока нет в проекте бюджета на следующий год. А именно, повышения акцизов на все без исключения виды нефтепродуктов", — подчеркнул Рябцев.

Подорожают маршрутки и хлеб

Стоимость бензина и дизеля в Украине будет зависеть от мировых цен на нефть и курса гривны к евро, ведь у нас акцизы на топливо установлены в европейской валюте.

"После сентябрьского подорожания за месяц цены на нефтепродукты в розничной сети выросли от 1 грн 08 копеек до 1 грн 59 за литр. Если эти негативные тенденции на европейском рынке сохранятся еще некоторое длительное время, то очевидно, что нас ждет дальнейший рост. Хотя мы понимаем, что покупательная способность населения уже давно не соответствует действующим ценам", — заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Подорожание нефтепродуктов уже отразилось на октябрьской инфляции и еще больше отразится на ноябрьских показателях. Во-первых, значительная часть автомобильных и автобусных перевозчиков использует дизельное топливо, поэтому стоимость проезда в маршрутных такси и у частных междугородних автобусных перевозчиков в ближайшие недели может вырасти на 1-3 гривны.

Во-вторых, затраты на развозку по розничным сетям составляет 5-10% себестоимости продуктов питания. Поэтому наиболее зависимые от своевременной доставки продукты в ближайшие недели также могут подорожать на несколько гривен.

Дорогое дизельное топливо сейчас активно закупают аграрии для весенней посевной компании. Свои затраты они также перенесут на потребителя, однако это отразится на ценах уже в следующем году.