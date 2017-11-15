Рост цены бензина и автогаза: из-за чего и на долго ли?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

За прошедшие выходные, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС снова повысились — рост составил до 60 копеек за литр. Таким образом, в результате очередного повышения средняя стоимость бензинов и дизельного топлива следующая: А-92 —26,57 грн /л, А-95 — 27,33 грн /л и ДТ — 25,15 грн /л.

Почему цены на заправках снова растут, рассказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире радиостанции Голос Столицы.

Почему растут цены на бензин, ведь дефицита топлива нет?

— Топливо действительно есть. Но топливо подорожало, причем, подорожало не только в эти выходные. Первая волна подорожания — это 28 октября, когда заправки, которые связывают с группой "Приват", подняли цены на все виды топлива, и снова одновременно, и снова на 50 копеек. Потом вторая волна была 8 ноября. И то, что произошло в последние дни, это уже повышение цен на заправках импортеров.

С заправками импортеров, кстати, все понятно, поскольку цены на нефть, к сожалению, с середины октября растут. Если в середине октября были нефтяные котировки на уровне 57, то сейчас мы имеем уровень 63 доллара за баррель. Это не имело бы большого значения, если бы цены на бензин в Украине не были бы привязаны к так называемым котировкам "Платц". А они в свое время коррелируют с этими исключительно спекулятивными нефтяными котировками, там коэффициент 0,96, то есть в 96 случаях из 100 котировки "Платц" идут вверх. На этих котировках в свою очередь основаны цены на границе Украины. А Украина завозит до 85% нефтепродуктов. Поэтому с конца октября цены на границе растут, рост составил чуть больше 5%. А это означает, что цены на заправках должны вырасти примерно на 50 копеек, потому что каждый процент роста на границе через две недели — это примерно 50 копеек роста цен, 10 копеек роста цен по стране.

То есть бензин будет еще дорожать?

— Будет дорожать только инерционно, поскольку сейчас все операторы подтягиваются к лидерам. К сожалению, лидерами, инициаторами роста в очередной раз стали компании, которые позиционируют себя как отечественные производители. Вот с ними как раз не совсем все понятно, поскольку они топливо на границе не покупают, а цены на украинскую нефть не так связаны нефтяными котировками зарубежными. И, действительно, курс сейчас чуть-чуть выпрямился примерно на 50 копеек, если брать по курсу евро. И это должно было бы и будет сдерживать дальнейший рост.

Сейчас растут котировки. Соответственно, растет цена на бензин в Украине. Будет ли обратный процесс?

— Практика показывает, что трейдеры не стремятся повышать цены, поскольку они работают не за счет высокой наценки, а за счет оборота. И сейчас уровень цен близок к так называемой границе эластичности, за которой идет резкое сокращение спроса. Поэтому цены, как правило, реагируют не только на повышение, но и на снижение тех же нефтяных котировок и цен на границе. И это мы видели в начале лета, когда цены на нефть снижались и снижались цены на импортные нефтепродукты. И на это отреагировали все без исключения сети. Кроме того, очень много зависит от того, являетесь ли вы лояльным клиентом той или иной сети.

Будет ли повышаться дополнительно цена на бензин в Украине, с учетом акцизов? Сергей Куюн в Facebook Куюн: автогаз популярен в Украине из-за бедности населения

— Пока что в бюджете это не предусмотрено. Хотя сейчас в сети есть одно из обращений Нефтегазовой ассоциации Украины, которое инициировало повышение акциза на сжиженный нефтяной газ. Трейдеров можно каким-то образом понять, что у них упали объемы реализации бензина из-за низкой платежеспособности населения. Понятно, что высвободившуюся нишу занял более дешевый сжиженный нефтяной газ. Однако, предлагать правительству повысить цены на один вид нефтепродуктов может означать, что правительство повысит цены на все виды нефтепродуктов. То есть не следует будить лихо, пока тихо. Но, к сожалению, отдельные трейдеры этого не понимают, поэтому в запале конкурентной борьбы они могут спровоцировать то, чего пока нет в проекте бюджета на следующий год. А именно, повышения акцизов на все без исключения виды нефтепродуктов.

До Нового года стоит ждать, что газ тоже отыграет эти цены? Сейчас он стоит чуть меньше 50% от стоимости литра 95-го бензина.

— Да, я думаю, что вот это соотношение 1 к 2, или 50% к цене 95-го бензина будет сохраняться, поскольку все-таки достаточно большое количество потребителей отпугнул тот рост, который мы наблюдали в начале осени. Сейчас трейдеры изо всех сил пытаются вновь завоевать доверие потребителя, и мы видим на фоне роста цен на бензин продолжающееся снижение цен на сжиженный нефтяной газ. Но опять же тут начинает играть то повышение цен на границе, которое мы фиксируем с конца октября. И в крупном опте цены на сжиженный газ уже растут. Поэтому гарантировать дальнейшее снижение я не могу. Скорее всего, если ситуация на мировом рынке не изменится, то снижение цен прекратится уже достаточно скоро. Имеется в виду, в рознице на сжиженный нефтяной газ.

Сообщение от слушателя: "У нас цена не менялась на топливо даже, когда баррель подешевел со 100 до 39 долларов. Как это объяснить?".

— Это можно объяснить тем, что уважаемый слушатель не следил и не мониторил цены на бензин и цены на топливо. Если имеется в виду период с конца 2014 по конец 2015 годов, тогда действительно цена на нефть, вернее, нефтяные котировки в то время упали втрое. Но опять же, в тот же период, к сожалению, гривна упала втрое. То есть если бы мы покупали топливо в евро на своих заправках, мы бы действительно увидели, что топливо действительно подешевело. Но, к сожалению, мы покупаем топливо в дешевеющей гривне. Если сравнить соответствующие графики, то мы увидим, что практически все снижение цен на нефть было компенсировано снижением курса гривны. Поэтому я, как человек, который не финансируется трейдерами, не получает никаких денег за свои комментарии, я пытаюсь быть объективным. Поэтому если смотреть в долларах и евро, то цены на нефтепродукты в Украине в тот период отреагировали адекватно на снижение. Но цены в гривне, безусловно, практически остались на прежнем уровне, поскольку 80% нефтепродуктов Украина завозит.

Сообщение от слушателя: "Цены растут, потому что инфляционное таргетирование и НБУ, и Кабмину не интересно". Это инфляционное тарегтирование имеет какое-то отношение к текущему подорожанию цен на бензин? "Самопомич" Киев/Youtube Заправка раздора. Появилось видео драки женщин и полицейских в Киеве

— Больше всего от роста цен выиграет государство, как тот игрок рынка, который получает наибольшую долю прибыли. Если посмотреть на структуру розничной цены, то трейдер получает, что называется грязными только процентов 15. В то время, как государство получает чистыми порядка 40, в некоторых случаях и более процентов. Поэтому из тех 26 или 27 гривен, которые сейчас мы видим на заправках, государство забирает порядка 15, а то и больше.

То есть чем дороже этот бензин на заправках, тем лучше для бюджета?

— Да. Более того, акциз берется в евро по курсу НБУ. Поэтому чем ниже опустится гривна, тем больше фактически поступления в бюджет от акцизного сбора.

Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявлял, что почти половину стоимости бензина составляют аппетиты государства.

А эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец отметил, что цены на бензин в Украине выровняют с европейскими.