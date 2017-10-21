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    Выше неба. Цены на топливо в Украине бьют рекорды

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    Цены на топливо на заправках продолжают расти. Единственное, что падает в цене - автомобильный газ. Подробнее о динамике цен смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Цены на топливо в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Вместе с ростом цен на топливо в Украине ощущается дефицит автогаза. Эксперты обещали ощутимое снижение цен во второй половине сентября, однако до уровня начала резкого подорожания цены так и не вернулись.

    Читайте также: АЗС тоже ждут снижения цен на топливо — эксперт

    В то же время президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук заявлял в эфире радиостанции, что цены на нефтепродукты снижаться не могут, так как гривна постоянно падает. Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявлял, что власти намерены бороться с «левым» бензином с помощью акцизных накладных при импорте нефтепродуктов, и в связи с этим дешевый бензин может скоро исчезнуть с автозаправок.

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