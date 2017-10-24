Рост цен на бензин. Ситуация не внушает оптимизма – Косянчук

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Цены на бензин и дальше ползут вверх. В понедельник, 23 октября, литр украинского топлива стоит около 26 гривен, а импортного – 28,5-29 гривен.

Стоит добавить, что за сентябрь цены на бензин выросли в среднем на полторы гривны за литр. Нынешнее подорожание, говорят эксперты, не предел. До конца года стоимость бензина на АЗС может подорожать еще на полторы-две гривны – до тридцати гривен за литр.

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Чего ждать дальше от нефтерынка Украины, спрогнозировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

newsradio.com.ua Леонид Косянчук

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим би ви пов’язали таке повзуче подорожчання бензину?

— Тут варто знати, від чого залежить ціноутворення на роздрібному ринку України. А воно насправді залежить від зовнішніх цін, тому що ми більш, як на 75% наповнюємо наш ринок від імпорту, це зовнішній ринок і, з другого боку, це курс національної валюти. І якщо ми подивимось на ці тенденції, то попри всі очікування, на жаль, ринок і нафти, і нафтопродуктів слід за ним не демонструє пониження, яке очікувалось в зв’язку з сезонними змінами. Ціни продовжують зростати як на дизель, так і на бензин і також на нафту. А політика НБУ не дає підстав для оптимізму.

Тобто це підвищення, що ми спостерігаємо, пов’язано з цими факторами, але, на жаль, якщо казати про якісь прогнози, то в мене склалось враження, що це не межа і не останнє подорожчання. І по мірі заміщення більш дешевого ресурсу більш дорогим ресурсом може відбутись, в тому числі, підвищення цін. Я не готовий сказати, чи це буде на гривню, чи на півтори, чи на гривню 20, але ми мусимо розуміти, що, на жаль, ми є енергозалежна держава і ті речі, що відбуваються на міжнародному ринку не можуть не впливати на наш внутрішній ринок і ми на це впливати жодним чином не можемо. Ми можемо впливати на курс НБУ, точніше, не ми, а вони, можуть вплинути.

Наприклад, якби хтось переймався інтересами споживача, то, можливо, на кризовий період можна було б зменшити апетити держави відносно акцизного податку на ці товари. Але це мрії, які, на жаль, не відбудуться, тому що влада жодним чином не буде зацікавлена в тому, щоб зменшити свої доходи, в тому числі, через зубожіння громадян.

Вітчизняний бензин дешевший, ніж іноземний?

— По-перше, вітчизняний бензин сьогодні є в одних руках в однієї фінансово-промислової групи чи вже, може, і не фінансової, це група Приват, яка має єдиний в Україні нормально працюючий нафтоперегінний завод це "Кременчук" і бувший "Укртатнафта". І, на жаль, ціноутворення внутрішнього виробника дуже сильно зав’язане на імпорт, тобто ціноутворення внутрішнього виробника відбувається з урахування так званого імпортного паритету. Що це означає? Це означає, що він жодним чином ні в якому разі не буде виставляти ціни менше, ніж якби такий самий нафтопродукт зайшов по імпорту. Це перше. Друге, вітчизняний нафтопродукт, на жаль, зосереджений в одних руках, одній окремо взятій структурі це півтори тисячі АЗС і тому впливу великого на них немає, і ціни не дуже сильно відрізняються, тому що, в тому числі, податки такі самі, як і на імпорт.

Які ваші прогнози щодо світового ринку нафти?

— Я не думаю, що в найближчий час там відбудеться якесь здешевлення чи то нафти, чи то нафтопродуктів. Такий тренд сьогодні створився на зовнішньому ринку, що в мене немає гарних новин щодо здешевшання. Можливо, це десь відбудеться ближче до кінця року, коли наступить зима і споживання різко спаде, але поки що ми цього не спостерігаємо, бо завжди в цей період вже відбувалось зниження цін на зовнішньому ринку. На жаль, цей рік не схожий на решту років, що ми вже пройшли. І чому це відбувається, дуже багато причин. Як в тому анекдоті: чому охорона не стріляла, причин було багато, перше – не було патронів.

Що ви можете сказати щодо тенденцій автомобільного газу?

— Нафтовий газ скраплений, який сьогодні дуже популярний в Україні, найпопулярніший в усіх країнах європейського континенту за рахунок того, що ми стали втричі бідніші за останні два роки і альтернативне паливо популярне стало. Проте там є межа, якщо не буде знову якоїсь змови основних гравців цього ринку і не буде створений штучно колапс ціновий в цьому сегменті, то ціни будуть обмежені десь 50-55% від вартості 95-го бензину не більше. Тому що якщо вартість скрапленого газу починає перевищувати ці показники, то він стає набагато менш привабливим, тобто фактично немає сенсу користуватись цими газобалонними установками, тим паче, що погода зараз якраз не на користь цього альтернативного палива чи його якості.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что подорожание бензина спровоцировала нестабильность курса гривны.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что цены на бензин будут расти до конца года.