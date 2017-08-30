Юнкер снова поставил Украину на место - Спиридонов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время конференции послов ЕС в довольно язвительной форме напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО.

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"В мире сейчас идет 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не находится в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", — сказал Юнкер.

По словам политического эксперта Николая Спиридонова, европейские политики далеко не впервые заявляют весьма туманных перспективах Украины в ЕС.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

"Европа постепенно перестает выглядеть так, как это было раньше, теряет своих членов, как, например, в случае с Великобританией. Соответственно, даже если Украина когда-нибудь вступит в Евросоюз, то это будет далеко не та политическая конструкция, что в настоящее время.

Проблема заключается в том, что во время Майдана соглашение об Ассоциации фактически приравняли к вступлению в Евросоюз, многие украинцы были убеждены, что Украина вот-вот вступает в ЕС", — отмечает специалист.

Спиридонов убежден, что в определенной степени украинские власти таким образом ставят на место.

"Наши политики склонны к громким заявлениям и Европу, видимо, стало это напрягать. Не удивительно, что при удобном случае европейские политики акцентируют внимание на том, что Украина и ЕС — это пока явно не одно и то же. Что бы здесь не рассказывали наши политические деятели, ясные четкие перспективы по-прежнему отсутствуют", — говорит Спиридонов.

Вместе с тем, эксперт предостерегает украинских политиков от необдуманной реакции в адрес европейских коллег.

"Как-то реагировать, наверное, не стоит, ведь может быть только хуже. Если украинские соцсети уже во всех подробностях расписали о заявлении Юнкера, то на высоком уровне было бы целесообразным пропустить это мимо ушей", - резюмировал он.