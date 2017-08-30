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    Мураев: заявление Юнкера об Украине - это издевательство над туземцами

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    Европа открывает для украинцев свои границы (661)

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    Внефракционный народный депутат отметил, что, "находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко".
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    facebook.com/yevgeniy.murayev

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. "Издевательством над туземцами" назвал недавнее заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об Украине внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
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    Ранее Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

    По мнению Мураева, важно не столько то, что Юнкер сказал о "наивных мечтах украинской власти", сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза.

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    "Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

    При это он указал на то, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ. "Европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично", — подчеркнул Мураев.

    Facebook Евгений Мураева
    Комментарий Евгений Мураева о заявлении Жан-Клода Юнкера

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в НАТО. 

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