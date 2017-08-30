Экс-президент Польши разъяснил, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украина является большой страной и сильно зависима от России, что вызывает сложности с вступлением в Европейский Союз, сообщил экс-президент Польши Лех Валенса.

"Польша была немного дальше, менее зависела от России, ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу <…>. Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну", — цитирует Валенсу издание "Сегодня".

Валенса отметил, что Польша должна была вступать в ЕС вместе с Украиной и Белоруссией.

"Но у Беларуси еще тяжелее ситуация, она еще сильнее зависит от России. Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли вместе (в Евросоюз. — ред.). Но, к сожалению, не удалось", — резюмировал Валенса.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе. Кандидат в канцлеры Германии, экс-глава Европарламента Мартин Шульц считает, что речь о вступлении Украины в Евросоюз не идет.

Читайте также: Евросоюз пока не готов принять такую страну, как Украина — эксперт