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    Политика

    Экс-президент Польши разъяснил, почему Украина до сих пор не вступила в ЕС

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    Бывший президент Польши Лех Валенса отметил, что Польша должна была вступать в Евросоюз вместе с Украиной и Белоруссией, однако Киев и Минск зависимы от России.
    Бывший президент Польши Лех Валенса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украина является большой страной и сильно зависима от России, что вызывает сложности с вступлением в Европейский Союз, сообщил экс-президент Польши Лех Валенса. 

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    Скриншот с Youtube
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    "Польша была немного дальше, менее зависела от России, ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу <…>. Украина — большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну", — цитирует Валенсу издание "Сегодня".

    Валенса отметил, что Польша должна была вступать в ЕС вместе с Украиной и Белоруссией.

    "Но у Беларуси еще тяжелее ситуация, она еще сильнее зависит от России. Мой дед меня учил, потом отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы все вместе пошли вместе (в Евросоюз. — ред.). Но, к сожалению, не удалось", — резюмировал Валенса.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе. Кандидат в канцлеры Германии, экс-глава Европарламента Мартин Шульц считает, что речь о вступлении Украины в Евросоюз не идет.

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