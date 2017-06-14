Депутат: нардепы будут ходить на работу в Раду под угрозой потери мандата

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Спикер парламента Андрей Парубий в этом году четыре раза досрочно закрывал заседание Верховной Рады из-за отсутствия в зале необходимого количества депутатов.

В Комитете избирателей Украины посчитали: хуже всех посещали заседания Рады и работали депутатские группы "Батькивщина" и Оппозиционный блок.

Почему депутаты не ходят на работу, и что с этим делать, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Кодола.

Що робити з невідвідуваннями засідань і депутатськими прогулами?

— Дійсно, дуже прикра ситуація. Єдине, що це не стосується лише цього парламенту, а загалом кожен парламент, на жаль, страждав дисципліною.

Ми бачимо, що робоча дисципліна не є в пріоритеті багатьох парламентарів. Це ми бачимо і за результатами моніторингів і, власне, за роботою самого парламенту і бачите всередині. Тільки цього року спікер вимушений був чотири рази закривати сесію через відсутність кворуму, тобто депутати просто не прийшли на роботу або пішли з неї.

В звичайній ситуації в побуті у людей за прогул або звільняють, або спочатку оголошують догану, а потім звільняють. Тому ми бачимо, що наразі система невиплати коштів за пропущені депутатами засідання комітетів, вона не працює, тому що для багатьох нардепів зарплата не є вирішальним чинником.

Вони, очевидно, задля іншої мети прийшли у парламент, і саме тому єдиний вихід — це змінювати законодавство і передбачати однозначно тільки позбавлення мандату за систематичне порушення робочої дисципліни. Якщо людина не хоче працювати, нехай на її місце заходить інша людина чи по списку, чи оголошуються перевибори, якщо це мажоритарник. Іншого виходу немає. Особисто я, дійсно, не пропустив жодного засідання. 97% — це моя присутність, а ще 3% — це, власне, поважні причини, тому що я декілька разів був в офіційних відрядженнях, і це також парламентська робота.

Тому, на жаль, мені особливо прикро, чому один депутат працює, постійно ходить на роботу і виконує свої обов'язки, а інший ні.

Часто лідери фракцій приходять в Раду, але не голосують. Чому?

— Якщо говорити про дисципліну фракції ще декілька слів, то тут так само я не хочу хвалити ту фракцію, яку я представляю, "Народний фронт", але просто суха статистика, як то кажуть, друга по величині в парламенті, але має найкращу дисципліну.

Уже ми пройшли екватор цього парламенту, але нашій фракції, нашим депутатам все-таки вдається триматись разом і це дуже приємно, це нас об'єднує. Якщо говорити про лідерів фракцій, то, в принципі, Опоблок тут я не хочу коментувати, тому що мені нецікава, скажімо так, їхня думка. Вони взагалі я не знаю, чим вони займаються в цьому парламенті.

Якщо говорити про лідерів інших фракцій, то загалом, я думаю, виборцям давно вже пора слухати не просто гучні гасла, обіцянки популістів, а оцінювати реальні справи і кожного депутата, і кожну політичну силу, і загалом керівників фракцій. Тому що дуже важлива ефективність роботи, не просто приходити, і це важливо, звичайно, бути на робочому місці, але і кількість законопроектів, які подаються, керівником, в тому числі, фракцій, і суть цих законопроектів, на що вони направлені, і, ви правильно говорите, результати цих законопроектів, чи були вони ухвалені, підтримані ВР і який буде позитивний результат від їх ухвалення, і так само і депутатські запити, звернення, і присутність на засіданні комітетів. Це все є складові роботи кожного нардепа і керівника фракції.

А керівник фракції загалом — це приклад для всіх депутатів, для тих, хто ходить, хто не ходить, для тих, хто гірше працює чи краще. Керівник повинен задавати темп роботи, а якщо, звичайно, керівника самого депутати не бачать, то така робота всієї фракції. Тому, в принципі, мені приємно, що і Артур Герасимов, керівник фракції БПП, і Максим Бурбак, керівник фракції "Народного фронту" — це лідери якраз найбільших фракцій і лідери двох фракцій коаліції. Вони, дійсно, намагаються ефективно працювати.

За реформу роботи ВР проголосує?

— Подивіться, тут дуже прикра ситуація, тому що про глобальну реформу взагалі, те, що я бачу, мова не йде. Депутати навіть не підтримують мінімальну реформу, що стосується змін до регламенту про прирівняння комітетів, їх повноважень до міністерств. Так само, як депутати не хочуть підтримувати скасування перерви півгодинної з 12.00 до 12.30.

Тобто це такі дрібниці, які, по суті, не дуже впливають на, можливо, робочий графік нардепа чи сам регламент, але, можливо, вони б додали більше ефективності роботі ВР. Тому такі дрібні пропозиції, на жаль, не проходять. Бачите, депутати не дуже хочуть щось змінювати в таких сталих традиціях парламентаризму.

Коли Рада буде голосувати за омбудсмена?

— Що я можу сказати? Що новим омбудсменом буде Людмила Денисова. Це представник нашої політичної сили. В принципі, я вважаю, найкращий кандидат на цю посаду.

Звідки така впевненість?

— Це моя особиста думка. Є законодавство, яке висвітлює процедуру обрання і депутатські фракції, власне, депутати знову будуть вносити подання кандидатур на посаду омбудсмена, я думаю, десь наступного тижня або до канікул, як мінімум, це питання буде вирішено.

Тобто домовленість між двома фракціями є? 226 голосів за Людмилу Денисову є?

— Наскільки мені відомо, так.

І в обмін на Рахункову палату, яка може відійти БПП?

— Про обмін мені нічого невідомо.

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Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.