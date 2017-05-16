Бортник: прогулы депутатов давно пора закрепить в Конституции

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Комитет избирателей Украины взял под контроль действия нардепов. Общественные активисты усердно следили за работой украинских парламентариев и пришли вот к выводу, что с начала года полсотни депутатов пропустили больше 90% голосований в Верховной Раде.

Причем, в этой 50 лидеров больше всего представителей "Оппозиционного блока" и группы "Возрождение". Если называть конкретное количество депутатов, которые не голосуют, то цифры следующие: из 43 нардепов "Оппозиционного блока" 19 пропустили голосования, а из 26 представителей группы "Возрождение" — 12.

В Комитете избирателей Украины говорят, что есть даже те нардепы, которые еще ни разу не проголосовали в текущем году — это Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока" и Денис Дзензерский из "Народного фронта". Также в этом списке разыскиваемые правоохранителями беглецы с Украины Сергей Клюев и Александр Онищенко.

В ТОП-10 злостных прогульщиков заседаний попали и другие известные экс-регионалы: Ефим Звягильский, Эдуард Матвийчук, Вадим Рабинович, Евгений Мураев и Сергей Левочкин. Как говорят в Комитете избирателей Украины, вместо того, чтоб посещать заседания парламента, голосовать за законопроекты и исполнять свои депутатские обязанности, большинство парламентариев предпочитают ходить на телевизионные эфиры, давать интервью СМИ и заниматься не депутатской деятельностью.

Есть ли способы заставить депутатов посещать парламентские заседания и выполнять свою работу полноценно проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Как вы считаете, почему нардепы все-таки пропускают заседания и не боятся наказания?

— Я думаю, что тут есть несколько ключевых мотиваций. Первая мотивация — значительная часть депутатов так и не поняла, что такое статус народного депутата. Они не поняли, за что им украинцы платят зарплату, их помощникам и их офисам и продолжают просто использовать депутатское кресло, депутатское место как такой статусный реквизит, а не по прямому назначению, не по законотворчеству. И такие депутаты есть во всех фракциях. Особенно это касается разного рода бизнесменов и части наших воюющих депутатов. Люди просто не поняли, что депутатство — это самое главное, и все-таки они должны на этих четыре года сконцентрироваться именно на своей работе в парламенте. Это первая составляющая. И вторая составляющая, она характерна разного рода оппозиционным фракциям, а они ни на что не влияют. Вот, например, на нынешней неделе только один законопроект в повестке дня из 88, в котором в соавторстве есть депутаты от «Оппозиционного блока». И это длительное нахождение в ситуации, когда ты ни на что абсолютно не влияешь, оно тоже деморализует. Это не оправдание, конечно им, мы им платим, чтобы они ходили в сессионный зал. Но часть депутатов, которые ни на что не могут повлиять, поскольку разрушены парламентские процедуры, они просто перестают ходить в этот зал, к сожалению. И интересы их избирателей никоим образом не представлены в законодательной работе.

То есть они даже не могут становиться авторами законопроектов?

— Их законопроекты не вносятся в зал, их никто не рассматривает. Даже за них не голосует парламент. Они где-то пылятся в комитетах, и все. И это, снова это не оправдание, то есть они должны все равно ходить на работу. Мы за это им платим. Но такая ситуация имеет место годами уже, что оппозиция лишена сегодня контрольных функций в парламенте, она не имеет комитетов, и она лишена возможности хотя бы выносить на рассмотрение свои законопроекты.

А зачем они нужны? Сложили бы депутатские мандаты и все?

— Это абсолютно правильная логика. Я думаю, что если ты не справляешься и видишь, что попал в такие условия, в которых ты не можешь реализовать свои функции законотворчества, ты должен сложить мандат и идти заниматься тем, что у тебя получается лучше, освобождать дорогу людям, которые хотят заниматься законотворчеством, которые могут, и у них получается.

Если говорить об этих медийных персонах, которые тоже являются прогульщиками в ВР, но в телевизоре светятся постоянно. Можно ли воспринимать это свечение как некую альтернативу, трибуну или выполнение своих депутатских обязанностей хотя бы таким образом?

— Этот анализ КВУ, я считаю его недостаточно репрезентативным. В этом году парламент заседал, у него было четыре рабочих недели с натяжкой, а мы уже имеем пятый месяц на носу. Поэтому, к сожалению, мне кажется, это еще в тактике власти сегодня — такое разрушение парламента изнутри через его слабое функционирование для того, чтобы он не был трибуной для депутатов, не был трибуной для разного рода оппозиционных групп политических сил. Это не оправдание, а просто констатация факта. Из-за этого, конечно, депутаты концентрируются на телеэфирах, концентрируются на медиаработе, и, к сожалению, забывают о своей главной парламентской функции.

Можно ли вообще как-то сейчас повлиять на депутатскую дисциплину? Есть ли какие-то механизмы?

— Конечно, можно. Если я или вы не придете три дня на работу, нас уволят. То же самое необходимо закрепить в Конституции изменения, безусловно, по которым пропуск без уважительной причины какого-то количества заседаний идет автоматически лишение депутатского мандата.

А европейская практика что говорит? Там есть такая норма?

— Там нет таких норм, в европейских странах, потому что там никто не пропускает. Там нет понимания, что так можно делать, так относится к своим рабочим обязанностям. Это первая составляющая. Вторая составляющая — деньги. Да, для депутатов деньги — не самое важное. Но не стоит забывать, что они получают еще деньги на помощников и на офис. Вот лишать их вот этих денег. Более того штрафовать, выносить административные штрафы, если депутат не пришел, не забирать у него только зарплату, а штрафовать его. Пускай он заплатит за этот рабочий день двадцать тысяч гривен в государственный бюджет. То есть денежная мотивация обязательно должна быть. И третья составляющая — все же лидеры фракций, лидеры политических сил, и мы, как избиратели, не должны голосовать за всякие пиар-головы: за музыкантов, добробатов и бизнесменов. Мы должны понимать, что они не профессиональные депутаты, они туда ходить не будут и функцию выполнять не будут свою. Надо голосовать за людей, которые профессионально собираются этим заниматься.

Уменьшение количества депутатов могло бы способствовать решению проблемы?

— Я думаю, что на проблему не повлияет, просто позволит сэкономить нам деньги, и это давно уже целесообразно. Парламентский корпус в составе 450 депутатов рассчитывался, исходя из 52 миллионов населения Украины. Сегодня в лучшем случае мы имеем 35. То есть поэтому на такое же количество должно быть сокращено количество депутатских мест. Во Франции, например, или во многих штатах США количество депутатских мест регулируется численностью населения. Должна быть четкая привязка. Если население становится меньше, страна вымирает, должны вымирать и депутаты.

Во вторник стартует пленарная неделя. Как считаете, соберется ли хотя бы половина депутатов и какой будет эта неделя?

— Думаю, что сегодня явка будет достаточно высокой, много резонансных вопросов стоит и кадровых, и законодательных. Депутаты уже отдохнули на своих заграничных избирательных округах, на Мальдивах, Гавайях, и поэтому я думаю, что сегодня явка будет хорошая. Интересно будет посмотреть явку через неделю.

Какие законопроекты должны рассмотреть и принять депутаты?

— Мне кажется, что должны приступить к тому, что больше всего сегодня интересует украинцев — рассмотрению пенсионной реформы, медицинской реформы, рассмотрению и работе с тарифами для того, чтобы они более были справедливыми. А все остальное, даже борьба с коррупцией, прошу прощения, оно все-таки второстепенно. Очень далекие цели. Заняться социальным блоком вопросов, которые сегодня больше всего волнуют каждого украинца, касается каждого из нас.

Свое мнение о депутатах, которые пропускают заседания, выразили также слушатели Голоса Столицы.

Петро Олексійович: Відносно прогулів депутатів, це є неприпустимим. Навіть 20% не може бути. У них є порядок. Якщо депутат десь їде по своїх справах, по питаннях ВР, то він бере відпустку чи пише заяву, тобто повідомляє. Це не прогул. А от відсутність — це перше. По-друге, ви не звернули одне питання. Таке серйозне питання, як кнопкодавство у ВР. Це є злочин депутатів, які голосують двічі. Це питання треба було включити в обговорення. А ви не включили. І депутати та громадська група, які проводили обстеження, перевірки, скільки кнопкодавів у нашій ВР. І голова ВР ніяких дій не допускає проти цих депутатів.

Михаил, Киев: К сожалению, уже много лет наша ВР — это политическое казино, его можно так назвать, где люди стремящиеся туда, попавшие, получают своего рода джекпот. И вот вы представьте себе, игрок, который выиграл джекпот. Он на какое-то время успокаивается и потом начинает играть заново. То есть думать уже о том, что он хочет принести пользу кому-то в этот момент, ему уже не хочется. Поэтому я считаю, что наша ментальность вообще, не знаю, что должно измениться, чтобы эти люди стали принимать законы. И такая ВР вообще Украине не нужна.

Ольга, Киев: Я проголосовала еще вчера вечером, когда у вас начался этот опрос, за то, что такая Рада, конечно, не нужна. Но я при этом бы хотела обратить внимание вот этого комитета избирателей на очень два серьезных вопроса. Первое — вообще-то есть у нас коалиция или нет. Если ее нет, то какие меры нужно принимать? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу того, как они там голосуют на пианино. Было столько шума и гама и, тем не менее, это все продолжается, та же активистка Татьяна Черновол, она бегает, нажимает на все кнопки, на какие может. Поэтому лучше бы они вот этими вопросами занялись. И, кроме того, вы знаете, этот казак Михаил Гаврилюк, я не думаю, что его, допустим, каждодневное присутствие в зале что-то меняет. И по поводу Евгения Мураева и Вадима Рабиновича, я могу понять их активность телевизионную. Потому что в Раде затыкают рты любым оппозиционерам под предлогом языка, но есть фактор, который влияет улучшению работы.

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Сергей: Я бы хотел, чтобы наши господа-депутаты, которые живут на прожиточный максимум, в случае, когда они прогуливают, были пересажены на прожиточный минимум. Немножко ощутили нашу жизнь изнутри. Можно вывести определенный законопроект и за него проголосовать. Это может подать любой человек в ВР.

Людмила, Киев: Те же Мураев и Рабинович, сколько законопроектов они подали, которые касаются, конечно же, прав народа? Ни один законопроект не был вынесен на рассмотрение. А зачем им там поддерживать тех, кто ненавидит народ, и кто выносит те законопроекты, которые нужны власть имущим.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.