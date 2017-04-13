Двойное гражданство. Все было хорошо, пока не влезла политика – депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В конце марта СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 марта заявил, что надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

Вместе с тем, глава МИД Павел Климкин заявил, что введение в стране двойного гражданства является неприемлемым.

"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", – приводит слова Климкина агентство УНИАН.

На сегодняшний день в законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданство. Вместе с тем юридически в Украине возможно только одно гражданство.

Внефракционный депутат, президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе считает, что политики зря вмешиваются в достаточно спорный вопрос.

"На мой взгляд, наиболее правильным решением было бы оставить все, как это существует в настоящий момент.



Однозначно, украинские политики и чиновники не должны иметь паспортов других государств. И если принимать какие-то законы в отношении запрета двойного гражданства, то это должно касаться только этого уровня – начиная с сельского головы и заканчивая премьер-министром.



В то же время, как быть с простыми людьми, бизнесменам или работягами? В Украине очень много рядовых граждан имеют паспорта других государств, прежде всего, это представители венгерской, болгарской, румынской диаспор. Пока политики не начали педалировать этот вопрос, все шло нормально и спокойно", – отмечает Киссе.

Политик считает, что власти нужно сосредоточится на более серьезных проблемах государства, чем двойное гражданство.

"Можно долго философствовать на эту тему, искать какие-то варианты, но сегодня любые подобные инициативы сразу создают напряжение. Оно, в свою очередь, выливается в противостояния, которых хотелось бы избежать.



Вместо того, чтобы поднимать страну, решать проблемы экономики, мы занимаемся рассуждениями на тему гражданства. На мой взгляд, самым правильным решением было бы подвесить этот вопрос в воздухе и вернуться к нему при более благоприятных обстоятельствах", — подытожил депутат.