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    Интервью

    Двойное гражданство. Все было хорошо, пока не влезла политика – депутат

    (обновлено: )52220
    По мнению народного депутата, президента Ассоциации болгар Украины Антона Киссе, вопрос отмены двойного гражданства в Украине сейчас поднимается не ко времени.
    Антон Киссе. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В конце марта СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 марта заявил, что надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

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    Вместе с тем, глава МИД Павел Климкин заявил, что введение в стране двойного гражданства является неприемлемым.

    "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", – приводит слова Климкина агентство УНИАН.

    На сегодняшний день в законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданство. Вместе с тем юридически в Украине возможно только одно гражданство.

    Внефракционный депутат, президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе считает, что политики зря вмешиваются в достаточно спорный вопрос.

    "На мой взгляд, наиболее правильным решением было бы оставить все, как это существует в настоящий момент.

    Однозначно, украинские политики и чиновники не должны иметь паспортов других государств. И если принимать какие-то законы в отношении запрета двойного гражданства, то это должно касаться только этого уровня – начиная с сельского головы и заканчивая премьер-министром.

    В то же время, как быть с простыми людьми, бизнесменам или работягами? В Украине очень много рядовых граждан имеют паспорта других государств, прежде всего, это представители венгерской, болгарской, румынской диаспор. Пока политики не начали педалировать этот вопрос, все шло нормально и спокойно", – отмечает Киссе.

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    Политик считает, что власти нужно сосредоточится на более серьезных проблемах государства, чем двойное гражданство.

    "Можно долго философствовать на эту тему, искать какие-то варианты, но сегодня любые подобные инициативы сразу создают напряжение. Оно, в свою очередь, выливается в противостояния, которых хотелось бы избежать.

    Вместо того, чтобы поднимать страну, решать проблемы экономики, мы занимаемся рассуждениями на тему гражданства. На мой взгляд, самым правильным решением было бы подвесить этот вопрос в воздухе и вернуться к нему при более благоприятных обстоятельствах", — подытожил депутат.

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