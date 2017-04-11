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    МИД Украины ответил на двойное гражданство для венгров

    (обновлено: )58212
    По словам главы МИД Павла Климкина, введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым", но при этом, в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Павел Климкин заявил, что введение в стране двойного гражданства является неприемлемым.

    Йожеф Борто
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
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    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине.

    "Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", — приводит слова Климкина агентство УНИАН.

    При этом он заверил Сийярто, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство. "Без преувеличений никто не будет пытаться наказывать любого, кто, по сути, является хорошим гражданином; за любые, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", — сказал Климкин.

    По данным агентства, министр заявил, что введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым". Климкин добавил, что в стране действует Конституция, где четко определены основания для приобретения гражданства.

    В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически в Украине возможно только одно гражданство.

    В конце марта СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм.

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    Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. По данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156,6 тысячи этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.

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