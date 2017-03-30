Порошенко и Орбан обсудили двойное гражданство для этнических венгров - СМИ

пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте в четверг обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, проживающим в Украине, сообщает издание Hungary Today.

Ранее в четверг пресс-служба украинского лидера сообщила, что Порошенко во время встречи с Орбаном выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий на территориях других стран. При этом о вопросе двойного гражданства в пресс-релизе не говорилось.

"В ходе переговоров в кулуарах конгресса ЕНП в четверг утром Орбан и Порошенко обсудили необходимость заключения двустороннего соглашения по вопросу двойного гражданства", — пишет издание.

Также отмечается, что Орбан подчеркнул приверженность Венгрии поддержанию энергетического сотрудничества с Украиной, которое включает совместную борьбу двух стран против газопровода "Северный поток-2".

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Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. По данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156,6 тысячи этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.