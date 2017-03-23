Бондаренко о Евровидении-2017 и сложной ситуации Украины

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой на три года запрещен въезд в Украину. Такое решение приняла СБУ из-за посещения певицей Крыма.

На официальном сайте Евровидения уже появилась реакция на действия Украины. В частности, там написано о разочаровании. Отмечается необходимость уважать местные законы страны. Но организаторы подчеркивают, что продолжают диалог с украинской властью для того, чтобы все конкурсанты смогли принять участие в конкурсе.

Политических последствиях такого шага проанализирвоал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кость Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви в цілому прокоментуєте рішення СБУ про заборону в'їзду Самойловій?

— Це суверенне право України — застосовувати санкції щодо громадян, які порушують законодавство, і в тому числі законодавство про перетин кордону і відвідання тих територій, які є спірними. В даній ситуації це протистояння між Україною і Росією, згідно з яким Росія трактує Крим як свою територію, Україна — як свою територію, і це стало причиною того, щоб скандалу неможливо було уникнути. Тому Україна діяла в рамках законодавства. Є велика кількість прецедентів у світі: в Ізраїлі, в Азербайджані, в інших країнах, де встановлюються обмеження для іноземних громадян, які відвідують ті території, які ці держави вважають своїми. Це не українське ноу-хау.

Тобто це для Євробачення, по суті, геть не прецедент, а доволі розповсюджена практика?

— В рамках Євробачення це вперше. Але прецеденти мали місце в рамках інших проектів. Кілька років тому на територію Азербайджану не пустили велику кількість американських і британських журналістів, які перед тим побували у Нагірному Карабаху, який, як відомо, зараз перебуває під контролем Вірменії, але Азербайджан вважає його своєю територією. І навіть звернення впливових журналістів, редакторів видань чи політиків не вплинули. Алієв не дозволив в'їзд на територію Азербайджану, дійсно, відомим, впливовим і заслуженим журналістам з таких видань як ВВС і інших видань. Так що зараз мова йде тільки про те, що подібна ситуація склалася вперше у рамках пісенного конкурсу.

Безліч експертів говорили, що вибір такої учасниці геть не випадковий. Чи можна сказати, що Україна якимось чином цю наживку проковтнула?

— В Росії важко знайти тих виконавців, які не побували в Криму. Це перший момент. Тобто кого б Росія не прислала на пісенний конкурс, все одно, напевне, були б претензії до цих громадян, кожного з них можна було б, в принципі, кожному з них можна було б заблокувати в'їзд в Україну. Другий момент — це те, що людина із фізичними вадами, людина на інвалідному візку — це не якийсь нонсенс для пісенного конкурсу. Два роки тому, в 2015 році, Польщу представляла людина на інвалідному візку. Але на той час це вважалося абсолютно нормальним. Коли Росія представила свою учасницю на інвалідному візку, почали кричати про те, що це нонсенс, і що Росія перегинає палицю, і що Росія намагається грати на почуттях людей, які співчувають інвалідам. Насправді, в цьому випадку я бачу політику подвійних стандартів щодо Росії.

Ми можемо говорити, що відмова у в'їзді якось відіб'ється на міжнародному іміджі України?

— Україна опинилася в дуже складній ситуації, тому що впустити Самойлову зараз в Україну — це значить, умовно кажучи, проковтнути політичну пілюлю, пов'язану з тим, що Самойлова побувала в Криму. Не впустити — це викликати скандал і дати можливість говорити про те, що в Україні політичні моменти домінують над духом змагань. Тому я думаю, що найбільш логічним була би ситуація, при якій СБУ дала свої рекомендації з приводу заборони на в'їзд. РНБО може теж дати свої рекомендації, і президент, зваживши на всі за і проти в даній ситуації, міг би зробити крок назустріч. І відповідно, своїм розпорядженням рівно на термін проведення пісенного конкурсу дати можливість Самойловій відвідати Україну в разі винятку.

Чому СБУ так довго тягнуло з цим рішенням?

— СБУ також чудово розуміє, що яке б рішення не було би прийнято, буде дуже велика кількість людей, які будуть невдоволені цим рішенням. І тому вагалися, як діяти. В результаті вирішили діяти по закону.

Ранее исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.