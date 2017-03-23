Страсти накаляются. Евровидение превратилось в "политический плацдарм"

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РИА Новости Украина

Россия должна отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение и от его трансляции в стране, если Европейский вещательный союз позволит провести конкурс без участия российской певицы Юлии Самойловой, считает ряд российских музыкальных деятелей.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять певица Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. В среду Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский "Первый канал" телевидения выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения о запрете на въезд Самойловой.

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что продолжит диалог с Киевом, чтобы обеспечить присутствие всех артистов на Евровидении, и назвал отказ Самойловой "решением, противоречащим духу конкурса".

Певец и продюсер Филипп Киркоров рассказал РИА Новости, что шокирован решением СБУ.

"Как артист, продюсер и человек, который поддерживал и продвигал конкурс Евровидение, я больше других шокирован решением Службы безопасности Украины… Первый канал, несмотря на опасность провокации, принял решение послать на конкурс Юлию Самойлову, с вниманием относясь не только к формату конкурса, но и главному девизу украинских организаторов "Уважать многообразие", — сказал Киркоров.

Он отметил, что, "к сожалению, СБУ этого не сделало". "Посмотрим, что сделает Европейский вещательный союз, чтобы защитить главную идею Евровидения. В конце концов, это зона их ответственности", — отметил певец.

По его словам, если этого не произойдет, России не стоит принимать участие в конкурсе до того момента, пока все ответственные за такое решение не покинут посты, а конкурс снова не вернется к тому, для чего был задуман.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Евровидение перестало быть песенным конкурсом, а стало "политическим плацдармом" для выяснения отношений между политиками. Он поставил под сомнение целесообразность участия России в конкурсе и предложил не рисковать членами российской делегации на территории "где нам не рады".

"Я считаю, что сейчас мы должны направить всем цехом письма западным артистам, западным СМИ и рассказать всему миру о том, что у них толерантное отношение должно быть не только к бородатым женщинам (подразумевается сценический образ австрийца Томаса Нойвирта), но и к людям с ограниченными возможностями. Я знаю, что Европа особенно трепетно к этому относится, значит, они должны подняться и предъявить всевозможные претензии, а мы — если Европейский вещательный союз позволит проходить в таком виде "Евровидению", мы должны отказаться от участия, полностью на ближайшее время", — сказал Пригожин.

Музыкальный критик Дмитрий Шавырин полагает, что отказаться от участия в Евровидении стоит "раз и навсегда", поскольку конкурс давно себя изжил.

"Я согласен с (Иосифом) Кобзоном, который очень рад, что запретили. Все равно будут провокации против Юли, все равно Европа будет голосовать против (нее). Вообще нам нужно забыть про этот конкурс раз и навсегда, он себя изжил, прошло время АВВА", — сказал Шавырин. Как он отметил, следовало заранее учесть тот факт, что украинская сторона будет действовать согласно своим законам.

По мнению продюсера Яны Рудковской, права Юлии Самойловой были нарушены, и дело, возможно, стоит решать через суд. России же стоит отказаться от трансляции конкурса в этом году.

"Как можно забрать мечту у человека с ограниченными возможностями, который шел к этому всю свою жизнь, взять и забрать мечту?… Как можно не пустить конкурсанта, тем более с ограниченными возможностями, тем более российского конкурсанта, который представляет могущественную страну… Мне кажется, тут однозначно должен быть какой-то суд, иск, потому что я считаю, что ее права как конкурсанта и как человека нарушены", — сказала Рудковская в эфире канала "Россия-24"

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. Исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ранее говорил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в страну.