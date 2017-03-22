Украина в шаге от финансовой дестабилизации - Лановой

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП страны на этот год почти на 1%. В первую очередь прогноз роста ВВП был на уровне 2,8%, а теперь его понизили до 1,9%. На такие изменения повлияла торговая блокада ОРДЛО.

Вместе с тем, регулятор улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год с 3% до 3,2%. Прогноз инфляции на этот и на следующий год остался неизменным. На текущий год он составил 9,1%, а на следующий — 6%.

Насколько существенно блокада Донбасса повлияла на экономическое развитие страны проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки ймовірне зростання ВВП до 1,9%?

— Я думаю, що це дуже приблизні розрахунки. Країна знаходиться в стані стагнації, тобто вона зовсім не розвивається. Процент зростання ні про що не говорить. До того ж це в межах розрахункових помилок, пов'язаних з індексом інфляції. Якщо неправильно рахувати індекс інфляції, буде завищеним або заниженим ВВП в реальному обчисленні. Я колись говорив в ефірі вашої радіостанції про те, що наші урядовці займаються не аналізом тенденцій чи факторів, а екстраполяцією того, що є. Нас турбуює структурний характер економіки. Дуже енергомісткий, паливомісткий та дуже низькорентабельний, прибутковий і з малою доданою вартістю. Дуже сировинний. Всі ці структурні негативи треба знімати. Треба зменшувати кількість вугілля, яке добувається і спалюється, більше брати зеленої енергетики та сонячної енергетики. Нам потрібні структурні зміни.

Наскільки така зміна прогнозів Нацбанку пов'язана з блокадою Донбасу?

— Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що по-перше, блокада лише почалася. Скільки вона буде тривати — невідомо. Наскільки вона позитивна, треба проаналізувати. І аналізувати треба таким чином: які потоки продукції від одного підприємства до іншого, від електростанції до комбінату, від шахти до заводу. Також треба аналізувати як зміняться ці потоки, де вони зростуть, де зменшаться, де зупиняться і де завод зможе продавати продукцію. Тобто потрібен серйозний територіально-структурний аналіз. Можливо дійсно бандити захоплять один-два заводи зупинять та розграбують. А можливо вони навпаки будуть сприяти якимось домовленостям в РФ. Це ж не можна виключати. Як можна сказати, що ці заводи зупиняться? Їхня продукція буде потрібна, але просто не ми маємо за це платити, тобто підтримувати їхню економіку.

Наскільки обґрунтовані сподівання прем'єр-міністра Володимира Гройсманана зростання ВВП в цьому році на рівні 3%?

— Прем'єр Гройсман іноді нас дивує. Раз на місяць чи раз на тиждень видає якісь фрази чи якісь нові гасла. Він заявив, що в січні у нас зростання в 5% ВВП. Ну як можна так говорити? Ніхто так місяць до місяця не рахує зростання ВВП. В першу чергу тому, що це сезонні фактори. По-друге, в минулому році в січні могли бути обставини різного типу. Завжди рахують період рік до року, квартал цього року до кварталу попереднього року. Один місяць січня нічого не говорить. І ми будемо спостерігати. До того ж, такі фактори, що взимку почали більше видавати галузі житлово-комунальної сфери. Вони це все зараховують в зростання ВВП. А яке це зростання? Субсидії з бюджету збільшені в два рази, і вони кажуть: збільшився обсяг послуг житлово-комунальної сфери. Ще один фактор, що сільське господарство продає зерно лише починаючи з листопада, грудня, січня, а в першому кварталі буде ще більше зерна продаватися. Така закономірність. В останні місяці року в листопаді-грудні забивають більше птиці, скота, тобто не можна місяць до місяця порівнювати і видавати це як величезне досягнення їхнього уряду. Я вже не кажу про те, що вони нічого не змінили і звідки це зростання взагалі в принципі може бути. Ми знаходимося на дні, ми в лежачому стані, а уряд підраховує якісь незрозумілі успіхи, і запевняє нас, що грошей в бюджеті вистачить. В минулому році теж говорили: 9-10% інфляція. А було 13%. Що ж ви не говорите про це. І це цифра, яка дуже умовна, виходячи з наших коливань статистичних, і ВВП, і інфляції, і так далі.

А у вас є якісь свої прогнози стосовно того, яким буде зростання ВВП в цьому році?

— В цьому році очікується фінансова дестабілізація. Пов'язано це з величезним дефіцитом бюджету на 75 мільярдів, величезним обсягом емісії облігацій в 170 мільярдів, які уряд збирається випустити, для того щоб зробити нові запозичення, і провал ПриватБанку на 120 мільярдів, який буде компенсуватися також облігаціями. І це порушить кредитно-грошовий ринок держави. Будуть випущені нові масиви гривні, тому що банки треба буде фінансувати, щоб вони викуповували облігації уряду. А у банків грошей власних немає. Отже, буде поміркована, але більш висока девальвація, інфляція, ніж в попередньому році. Так що думаю, що і ВВП буде в межах 0-0,5%.

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