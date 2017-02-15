Северная Корея и ее ракеты. Комментарий военного эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В КНДР 12 февраля провели успешные испытания баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд. В Пхеньяне направили эту ракету в сторону японского берега.

Было созвано заседание Совета безопасности ООН, где осудили Северную Корею за нарушение резолюций Совбеза, которые запрещали ей заниматься испытаниями баллистических ракет. США предположили введение новых санкций, ЕС также осудил эти действия. РИА Новости Украина Юлия Червинская Финько о погибшем брате главы КНДР и его роли в политике

В КДНР отреагировали на заседание Совета Безопасности ООН, заявив, что испытания прошли успешно, мол, ракета пролетела 500 километров специально, чтобы не угрожать безопасности побережья других стран. Обвинения в агрессивном поведении Северная Корея отвергает и говорит, что ядерная программа нужна исключительно для обороны от агрессивных планов США.

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Действительно ли у КНДР есть межконтинентальные ракеты, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Насколько эта ракета опасна, и действительно ли мы можем говорить, что в КНДР уже есть межконтинентальные ракеты?

— Про межконтинентальные ракеты говорить очень преждевременно. Это идет глубокая модернизация комплекса 9К72, так называемого "Скад" всем известного, это экспортный вариант, и "Эльбрус" — это был комплекс, который разрабатывался в СССР.

Саддам Хусейн в свое время смог эту ракету модернизировать в дальности 900 километров, но не успел провести полный комплекс испытаний и поставить на вооружение.

Здесь примерно мы наблюдаем 500 километров, может быть, она 900 и пролетит на твердом топливе. Да, она может нести ядерный заряд. Но мы знаем, что ядерной программы с КНДР практически нет. Единственный рычаг влияния на КНДР в плане ракет – это РФ. Фактически Россия, пытаясь не нарушить внешний режим контроля за ракетным вооружением, передает Северной Корее ракетные технологии.

Единственное, что мы можем получить в любой момент – еще одну ядерную державу, хотя не думаю, что Россия рискнет передать им ядерный боезаряд.

Западные СМИ пишут, что КНДР уже имеет все возможности для создания, по крайней мере, двух десятков ядерных зарядов.

— Вопрос обогащения ураном. Если бы КНДР самостоятельно обогащала уран, об этом бы узнал весь мир. Спецслужбы таких государств, как США, Германия, Израиль не едят хлеб даром.

Скорее всего, просто речь идет о том, что есть вероятность передачи, еще раз повторюсь, со стороны РФ готовых ядерных зарядов для Северной Кореи, а потом это будет объявлено как реализация ядерной программы этой страны.

Вы говорите о том, что дальность полета этой ракеты до 900 километров, а западные СМИ писали, до двух тысяч километров она может лететь.

— Вообще они стараются довести, они хотят поставить на этот комплекс старую советскую ракету АК, она не пошла в серию. У нее дальность была пять с половиной тысяч километров, только она была жесткостная. Они хотят перевести на твердое топливо и добиться примерно таких же результатов. Но это очень нереально на сегодняшний день.

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