Зри в корень. Американские толстосумы готовятся к концу света

Владимир Матвеев, обозреватель

По данным западных изданий растет количество американских толстосумов из финансового сектора и IT, как например соучредитель и главный исполнительный директор американского сайта новостей Reddit Стив Хаффман, которые готовятся к чему-то вроде конца света, пишет американское издание New Yorker.

Помимо мировых войн глобальных катаклизмов, больше всего миллионеры и миллиардеры, как говорится в статье, "опасаются роста напряженности между ними и более бедными, но численно превосходящими их слоями населения, которая может через какое-то время привести к восстанию или революции по примеру той, что произошла в России", сообщает New Yorker.

Пропасть между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться и достигла невиданных ранее масштабов. По данным неправительственной организации Oxfam, восемь самых богатых людей планеты сосредоточили в своих руках состояние, которые можно сравнить с доходами половины населения мира.

Богачи, рейтинг которых возглавляют соучредитель Microsoft Билл Гейтс, владелец ритейлера Zara Амансио Ортега и магнат Уоррен Баффет, обладают более чем 420 млрд долларов, равно как и 3,6 млрд бедных людей Земли. В Oxfam призывают принять немедленные меры для преодоления вопиющего неравенства.

Чтобы привлечь внимание к этому факту, организация обнародовала свой доклад накануне открытия мирового экономического форума в Давосе, на который собираются представители бизнес-элиты и политических кругов.

New World Wealth, проводящее независимые расследования, подтверждают, что богатые люди по всему земному шару массово покидают крупные города из-за страхов социальной нестабильности. Согласно этой организации, увеличение преступности, терроризм и рост расовой напряженности, являются факторами, ведущими к исходу.

Издание приводит несколько примеров того, как эти люди готовятся к подобным ситуациям. Например, Хаффман, по собственным словам, владеет несколькими мотоциклами, поскольку "каждый знает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты", а также целым арсеналом оружия, боеприпасов и запасом продуктов питания.

"Благодаря этому я смогу некоторое время продержаться в своем доме", говорит он.

"У меня есть куча пушек и боеприпасов. Продукты питания. Я считаю, что с этим я могу отсиживаться в моем доме в течение определенного промежутка времени", прокомментировал основатель и генеральный директор Reddit.

Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе".

Толстосумы обсуждают в закрытых группах в Facebook всевозможные аспекты борьбы за выживание, а именно — противогазы, бункеры и места, где можно будет укрыться от изменений климата и катаклизмов В частности, одним из самых популярных мест спасения среди "выживальщиков" считается Новая Зеландия, где гражданам СЩА, покупающим загородные дома, при приобретении предлагают дооснастить их против радиации. Готовясь к Армагеддону, миллиардеры в массовом порядке скупают бункеры — "дома будущего", по $1,5 млн., чтобы попытаться пережить "конец света". Эксперт из американской компании-производителя бункеров Гэри Линч отметил, что спрос на бункеры с защитой от бомб увеличился на 700% по сравнению с 2014 года.

Один глава инвестиционной компании, в частности, отметил, что у него есть подземный бункер, передает Mirror. "Я держу заправленный топливом вертолет, а также у меня есть подземный бункер с системой фильтрации воздуха", сказал он.

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В сообщении от "Denver Post" 29-го октября, говорится о домах будущего Earthships, которые появились в 50 Штатах и более чем в 20 странах. А по данным Dallas Fort Worth's CBS 11-го ноября, "все техасское сообщество богачей готовится к переезду в подполье (подземный городок), чтобы подготовиться к "концу света".

Один из сооснователей соцсети LinkedIn Рейд Хоффман, как сообщает New Yorker, утверждает, что сейчас более половины IT-миллиардеров из Силиконовой долины занимаются подготовкой на случай конца нынешней цивилизации.