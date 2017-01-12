Эксперт о перспективах формирования контрактной армии

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С апреля 2017 года военные, подписавшие в 2014 году контракты "до конца особого периода", смогут увольняться со службы. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк. По его словам, в Генштабе будет отработан график увольнения военных-контрактников с равномерным распределением по месяцам.

Новый закон, подписанный в начале января 2017 года президентом, предусматривает, что военнослужащий может или уволиться со службы, или подписать новый контракт с определенными сроками действия.

Новый закон, а также решение Генштаба призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры вузов и не служили, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко.

В Генштабе прогнозируют, что с появлением возможности разорвать бессрочный контракт, из армии уйдут около 10% военнослужащих. А как вы прогнозируете, не будет ли уход со службы массовым?

— Я думаю, что это связано с тем, что впервые с прошлого года осуществилось финансирование фактически, контрактных вооруженных сил, что позволило за прошлый год призвать где-то около 68 тысяч военнослужащих. Из них 7,4 тысячи офицеров. То есть процесс действительно формирования контрактной армии за прошлый год сдвинут с места, и он начался, в этом году он будет наращиваться. То есть уже принято соответствующее решение, и под это есть финансирование, увеличить денежное обеспечение военнослужащих, в первую очередь, которые находятся в районе АТО, то есть на линии соприкосновения, до 6 тысяч. Это дополнительно, кроме того, что они получают денежное обеспечение. И те, кто просто в зоне АТО — 2400 гривен, а раньше они получали 1200 гривен. То есть созданы финансовые основы. Кроме того, пересмотреть улучшение социального пакета как такового.

Но военнослужащие, которые подписали контракт и который закончен, в общем-то, длительное время боролись за то, чтобы им реализовали их право служить тогда, если это контракт. Но вопрос был в том, что на текущий момент в государстве существует особый период. А по законодательству, до того, как был подписан указ президента и принят закон, служить надо было до тех пор, пока это состояние в государстве не прекратится. Поэтому появилась такая возможность, с одной стороны, демократизация, а с другой стороны, поскольку это уменьшение, и вы уже говорили о цифрах, каким образом в процентном отношении количество военнослужащих, особенно офицерского состава, особенно нижнего звена, а нагрузка при выполнении боевых задач именно на них, и уменьшение количества в таком проценте — это существенно влияет на боеспособность Вооруженных сил. Поэтому было принято решение о призыве офицеров запаса, которые еще не служили. В принципе, у нас за годы независимости таких офицеров больше 200 тысяч набралось. На самом деле, это была возможность уйти от срочной службы в армии по окончанию вуза.

Сколько удастся заключить новых контрактов? И не сорвут ли планы по заключению новых контрактов эти нюансы с особым периодом?

— По большому счету, поскольку вот так вот принято, то это как раз способствует тому, чтобы люди приходили, и они четко знали, если контракт подписан на определенное время, значит, по окончанию этого времени они могут уволиться или же продлить контракт. Это принципиально важно, поэтому был принят такой подход двусторонний. С одной стороны, демократизация увольнения тех, у которых контракт закончился, а с другой стороны, предоставление возможностей финансовых и других тем, кто хочет служить и тем, кто идет на контракт.

"Отпускать" из армии, по словам представителя Генштаба, будут по графику. На какой период будет рассчитан этот график?

— Мне представляется две стороны одного процесса. То есть. насколько будут увольняться, это естественно, настолько должны, хотелось бы, чтобы и призывалось. Но тем, кто призваны, с учетом того, как они обучались, какую подготовку проходили, необходимо в обязательном порядке на несколько месяцев организовывать повторное обучение, подъем уровня по военным специальностям, по которым они проходили эту подготовку, или же те, которые в первую очередь нужны. То есть тут вопрос не только и не столько, что призывать кого угодно, чтобы соблюсти общую цифру, а вопрос в том, чтобы призывать тех, которые необходимы в первую очередь в части, которые стоят на линии соприкосновения в АТО.

Вы согласны с решением призывать офицеров запаса?

— Безусловно. Потому что законодательно это было бы так, но использовалось это, к сожалению, меркантильно. То есть просто использовали такое законодательство на протяжении 20 лет независимости Украины, чтобы уходить от службы. Более того, происходила дифференциация военнослужащих, которые служили срочную службу. То есть, кто мог откупиться, те шли на военные кафедры, получили звание офицера запаса, небольшая часть из них шли в силовые структуры, а большинство просто уходило от военной службы. То есть от выполнения своего гражданского долга, но одно дело это было в мирное время, а другое дело — когда страна воюет. Поэтому в то время, когда есть острая необходимость в офицерах нижнего звена, значит, это рациональный и правильный подход для поддержания боеспособности наших Вооруженных сил, военного потенциала государства.

Кого из офицеров запаса будут призывать в первую очередь?

— В первую очередь тех, военные специальности которых необходимы сейчас частям, которые стоят на линии соприкосновения в зоне АТО.

Среди каких специальностей сейчас проблемы, нехватка людей? Сергей Ковтун, facebook Эксперт о необходимости призыва офицеров запаса в 2017 году

— Механизированные, танковые. Вообще, во многих. Офицеров нижнего звена не хватало даже в мирное время — и в советское, и в независимой Украине, а сейчас, когда идет война, это просто острая необходимость в этом.

Имеет ли человек право отказаться от такого призыва?

— Нет. Есть уголовная ответственность.

Если все же человека призывают, сохраняется ли его место работы?

— Да. Если их призывают таким образом, у них возможность, как у срочной службы. Это не контракт, это призыв офицеров запаса. А если у них есть желание, в принципе, они могут сразу подписать контракт. А пока то право, о котором вы говорите, для срочной службы будет сохраняться и для этих офицеров запаса.

Нужна и возможна ли в Украине очередная волна мобилизации? Если вдруг решат провести мобилизацию, кого призовут – тех, кто уже был мобилизован или новых людей?

— Пока такой необходимости нет, несмотря на все сложности. То есть в течение первой половины этого года надо будет разобраться с позицией Америки, европейских стран и т. д. А нам пока четко понимать, и руководство это понимает, что мы сейчас с Россией, фактически, один на один, поэтому надежды на свои силовые структуры, в первую очередь, Вооруженные силы.

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Напомним, военный эксперт Олег Стариков в эфире Голоса Столицы отметил, что в Украине по контракту набирают 50-60 тысяч военнослужащих ежегодно, а всего в армии — 250 тысяч личного состава.