Чумак о призыве офицеров запаса: они не могут быть пушечным мясом

"Это идея, насколько я понял, которая пока что не набрала какой-то законной формы… Ситуация такая, — страна находится в состоянии войны. Мы должны иметь действительно подготовленный мобилизационный резерв. И это люди мобилизационного резерва. Они не могут быть просто-напросто пушечным мясом, их вырвали в случае необходимости мобилизации, бросили на передовую, — воюйте. Их нужно еще научить", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Потому что это, что они там учатся в вузах, это совсем чуть-чуть не та подготовка, которая сегодня нужна. Поэтому эта идея имеет право на жизнь, более того, имеет право на воплощение, но в каких формах, в каких периодах, с которыми очередностями, как это можно сделать, каких специалистов", — добавил Чумак.

По мнению депутата, реализация такой инициативы на законодательном уровне зависит от парламентариев.

"На конституционном (уровне, — ред.) основания есть, что у нас не отменена срочная военная служба. А все остальное, извините, зависит от законодателей", — подчеркнул Чумак.

Ранее заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк сообщил, что в 2017 году в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться офицеры запаса, окончившие военные кафедры вузов.