В супермаркете Кропивницкого мужчина упустил ребенка, ударив о кафель

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Кропивницком 19 ноября маленькая девочка пострадала от рук мужчины, который перекинул ее через плечо и упустил.

Как сообщает патрульная полиция в Facebook, в одном из супермаркетов у молочного отдела 3-летняя девочка начала капризничать, выпрашивая йогурт, и села на пол. Мужчина взял ее на руки, а потом перекинул через плечо, однако не удержал ребенка и та с высоты упала на кафель.

Мужчина поднял ребенка, который уже был без сознания и вышел из магазина. Очевидцы сразу же позвонили в полицию. Однако когда правоохранители приехали, мужчины с девочкой уже там не было. Охранник супермаркета показал им видео инцидента с камеры наблюдения.

Патрульные опросили жителей соседних домов, и указали, где живет девочка.

"Поднявшись на 4-й этаж одной из многоэтажек на улице Пацаева, в одной из квартир услышали детский крик. С разрешения хозяина жилья патрульные попали в помещение и обнаружили двух его маленьких детишек, одной из которых была 3-летняя девочка, которая лежала на диване в бессознательном состоянии. Под диваном прятался 33-летний мужчина, товарищ семьи, который признался, что именно он упустил ребенка на пол в супермаркете, пытаясь оттянуть маленькую девочку от отдела с молочной продукцией ", — говорится в сообщении.

Сам отец ребенка о его падении знал, однако не придал этой ситуации большого значения, думая, что скоро все пройдет.

Полицейские вызвали скорую помощь.

"Гражданин, который, вероятно, совершил насилие над ребенком, задержан и доставлен в городской отдел полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сообщили работникам ювенальной превенции. Позже выяснилось, что задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Сейчас делом занимаются следователи ", — отмечают в патрульной полиции Кропивницкого.

Ранее в Киеве мужчина подкидывал годовалого ребенка и пустил, не удержав. Мальчика госпитализировали с травмами.