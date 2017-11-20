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    В супермаркете Кропивницкого мужчина упустил ребенка, ударив о кафель

    (обновлено: )31901
    Мужчина, не являющийся отцом ребенка, поднял ребенка на плечо, чтобы унести от витрины с молочными продуктами, но не удержал и упустил девочку на пол.
    В супермаркете Кропивницкого мужчина упустил ребенка, ударив о кафель
    Кадр из видео камеры наблюдения

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Кропивницком 19 ноября маленькая девочка пострадала от рук мужчины, который перекинул ее через плечо и упустил.

    Стопа новорожденного ребенка
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    Как сообщает патрульная полиция в Facebook, в одном из супермаркетов у молочного отдела 3-летняя девочка начала капризничать, выпрашивая йогурт, и села на пол. Мужчина взял ее на руки, а потом перекинул через плечо, однако не удержал ребенка и та с высоты упала на кафель.

    Мужчина поднял ребенка, который уже был без сознания и вышел из магазина. Очевидцы сразу же позвонили в полицию. Однако когда правоохранители приехали, мужчины с девочкой уже там не было. Охранник супермаркета показал им видео инцидента с камеры наблюдения. 

    Патрульные опросили жителей соседних домов, и указали, где живет девочка.

    "Поднявшись на 4-й этаж одной из многоэтажек на улице Пацаева, в одной из квартир услышали детский крик. С разрешения хозяина жилья патрульные попали в помещение и обнаружили двух его маленьких детишек, одной из которых была 3-летняя девочка, которая лежала на диване в бессознательном состоянии. Под диваном прятался 33-летний мужчина, товарищ семьи, который признался, что именно он упустил ребенка на пол в супермаркете, пытаясь оттянуть маленькую девочку от отдела с молочной продукцией ", — говорится в сообщении.

    Сам отец ребенка о его падении знал, однако не придал этой ситуации большого значения, думая, что скоро все пройдет.

    Полицейские вызвали скорую помощь.

    "Гражданин, который, вероятно, совершил насилие над ребенком, задержан и доставлен в городской отдел полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сообщили работникам ювенальной превенции. Позже выяснилось, что задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Сейчас делом занимаются следователи ", — отмечают в патрульной полиции Кропивницкого.

    Ранее в Киеве мужчина подкидывал годовалого ребенка и пустил, не удержав. Мальчика госпитализировали с травмами.

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