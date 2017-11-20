Доигрался. В Киеве отец, подкидывая годовалого ребенка, не поймал его

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве поздно вечером 19 ноября в скорую сообщили, что при падении травмировался годовалый ребенок, передает "Киев оперативный".

Читайте также: Балканы: детей продавали по графику — два ребенка в сутки

Как выяснили медики на месте, отец подбрасывал мальчика и не поймал. Ребенок упал с высоты около 2 метров.

"Предварительные диагнозы не очень хорошие: закрытая черепно-мозговая травма, пара орбитальная гематома справа, ушиб верхней губы и ушиб носа. Госпитализирован в срочном порядке для дальнейшего обследования. Уважаемые родители, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, не подвергайте своих детей опасности!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.