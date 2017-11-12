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    Балканы: детей продавали по графику - два ребенка в сутки

    (обновлено: )25302
    Первые случаи продажи малышей зафиксированы в 1956 году, массовый характер это явление приобрело в 70-е и 80-е, и даже в 90-тые. Официальной статистики нет, но, согласно некоторым данным, всего было украдено около 10 тысяч новорожденных.
    Стопа новорожденного ребенка
    Sputnik Сербии

    РИА Новости Украина

    Вы родили здорового малыша, а на следующий день вам сообщают, что он умер. Причины не объясняют, тело не выдают. Но позднее, спустя годы, выяснится: никаких документов о смерти или подтверждающих факт погребения — не было. Похищение детей из югославских, а затем и сербских роддомов — тема известная, но долгое время остававшаяся табуированной, хотя имеется достаточно информации о якобы умерших малышах, которые затем "воскресали" в других странах или регионах страны.

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    Например, в Косово, где наш собеседник Иван Милькович (Ivan Miljkovic) после нескольких лет поисков обнаружил своего брата-близнеца Ненада, "умершего" почти сразу после рождения 7 мая 1979 года. Но Ненад жив и воспитывался в албанской семье.

    "Мы родились 7 мая 1979 года в роддоме города Свилайнац (Svilajnac). Ненад и я были здоровыми однояйцевыми близнецами, весили одинаково и имели одинаковый объем головы. Роды были ночью,  а утром, не предупредив мать, акушерка отправила нас в Белград, в Институт неонатологии, причем  без соответствующего направления, потому, что в архивах его нет. Нас перевезли туда из-за  наличия небольшого количества околоплодных вод в легких. На следующий день отец пришел в роддом, а ему сообщили, что один ребенок умер,  второй же находится в критическом состоянии. Он стал требовать, чтобы ему выдали тело и дали больше информации о втором ребенке,  но ему было сказано, что все идет согласно процедурам и что все документы он получит потом. До 2003 года мы так и не получили ни одной бумаги", — рассказывает Милькович.

    Sputnik Сербия
    Иван Милькович

    Интересно, что Ивану и его брату присвоили один и тот же "Единый идентификационный номер гражданина" (обязательный документ в Югославии и Сербии) и путем различных манипуляций с документами пытались создать видимость,  что вместо двух  родился один ребенок.

    "Мы начали собирать документы в 2011 году, чтобы понять, жив ли брат. Тогда мы установили, что свидетельства о смерти нет, нет результатов вскрытия, не указано место захоронения, то есть факт смерти не установлен. В результате нам удалось найти "Единый идентификационный номер гражданина", который оказался закреплен за моим братом, но уже с новым именем и новыми данными.  Мы в итоге выяснили,  где он вырос и живет. Он был продан албанской католической семье, которая сама не могла иметь детей, и поэтому она купила Ненада и еще двух малышей из сербских роддомов.  Анализ ДНК подтвердил, что речь идет о моем брате, теперь мы хотим заставить государство  привлечь  к уголовной ответственности тех, кто был замешан в этом", — говорит Милькович.

    Собеседник Sputnik утверждает, что это не единичный случай продажи детей в Косово и что они  повлияли и на этнический баланс в крае,  ведь так таким образом увеличивалась рождаемость у албанцев как раз в тот период, когда смертность среди сербов стремительно росла.

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    "В документах похоронного бюро указано, что ни один ребенок из Института неонатологии в мае 1979 года не был предан земле. А я знаю еще один случай — близнецов, которых доставили в этот Институт на следующий  день после нас, и один из них тоже был продан. Значит, два малыша  за 24 часа", — отмечает Милькович.

    По его словам, первые случаи продажи малышей зафиксированы в 1956 году, массовый характер это явление приобрело в 70-е и 80-е, и даже в 90-е. Официальной статистики нет, но, согласно некоторым данным, всего было украдено около 10 тысяч новорожденных.

    В 2013 году Зорица Йованович (Zorica Jovanovic) из муниципалитета Баточина (Batocina) стала первой женщиной из Сербии, которая смогла  убедить Европейский суд по правам человека, что ее сын, рожденный в 1983 году, не умер, а был украден и, по всей видимости, жив.

    Зорица родила здорового сына 30 октября, но утром следующего дня ей сообщили, что малыш умер. Когда она побежала по коридору в комнату, где дите провело ночь, ей силой не дали войти,  попытались вколоть успокоительное… В начале 2000 сербские СМИ стали писать о массовых случаях похищения детей, и Йованович возобновила попытки выяснить судьбу сына, но получала отписки, мол, существуют доказательства, что сын умер 31 октября 1983. При этом тело  так и не было выдано.

    Sputnik Сербии
    Свидетельство о рождении Ивана Мильковича

    Суд постановил, что государство должно выплатить гражданке Сербии 10 000 евро в качестве штрафа за неисполнение своих обязанностей и принять все необходимые меры для удовлетворения требований родителей, оказавшихся в  схожей ситуации.

    Sputnik Сербии
    Свидетельство о рождении Ненада Мильковича

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    Иван Милькович отмечает, что в стране подготовлен проект закона о пропавших младенцах, но проблема в том, что он предусматривает выплату компенсаций, но не проведение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности.

    Sputnik Сербии
    Анализ ДНК Ненада Мельковича

    А как в 2013 году говорила сама Зорица Йованович, она искала своего ребенка не ради денег. Потому что "у материнства нет цены".

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