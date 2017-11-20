На шоссе в Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу, есть раненые

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области на Донецком шоссе в ночь на 20 ноября мужчина открыл стрельбу по группе людей из помпового ружья, в результате чего были ранены четыре человека, передает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

По данным пострадавших, они были на стоянке возле автомобиля ВАЗ и пили кофе. Со стороны Донецкого шоссе подъехал автомобиль BMW на еврономерах и остановился приблизительно в 20-ти метрах. После этого из машины вышел мужчина в балаклаве и открыл стрельбу из ружья.

"Сотрудники полиции обнаружили автомобиль ВАЗ-2109 с отверстиями в районе правого заднего крыла. Были обнаружены отверстия в районе заднего левого крыла. В результате стрельбы огнестрельные ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы", — рассказал и. о. начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

На месте найдены шесть гильз 12-го калибра. Автомобиль со стрелком скрылся по Донецкому шоссе в сторону ул. Передовой.

Напомним, 11 ноября правоохранители задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО на улице Саксаганского в Печерском районе Киева, водитель пострадавшего применил травматическое оружие.