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    На шоссе в Днепропетровской области мужчина открыл стрельбу, есть раненые

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    Как сообщила полиция, в результате стрельбы на шоссе огнестрельные ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области на Донецком шоссе в ночь на 20 ноября мужчина открыл стрельбу по группе людей из помпового ружья, в результате чего были ранены четыре человека, передает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

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    По данным пострадавших, они были на стоянке возле автомобиля ВАЗ и пили кофе. Со стороны Донецкого шоссе подъехал автомобиль BMW на еврономерах и остановился приблизительно в 20-ти метрах. После этого из машины вышел мужчина в балаклаве и открыл стрельбу из ружья. 

    "Сотрудники полиции обнаружили автомобиль ВАЗ-2109 с отверстиями в районе правого заднего крыла. Были обнаружены отверстия в районе заднего левого крыла. В результате стрельбы огнестрельные ранения получили четыре человека. Они были госпитализированы", — рассказал и. о. начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

    На месте найдены шесть гильз 12-го калибра. Автомобиль со стрелком скрылся по Донецкому шоссе в сторону ул. Передовой. 

    Напомним, 11 ноября правоохранители задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО на улице Саксаганского в Печерском районе Киева, водитель пострадавшего применил травматическое оружие.

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