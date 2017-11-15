Беспорядочная стрельба в США: убиты пять человек

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Количество жертв стрелка в калифорнийском округе Техама в США возросло до пяти человек, в среду в доме устроившего стрельбу мужчины было найдено тело его супруги, сообщает телеканал ABC News.

По данным властей, на которые ссылается телеканал, Кевин Нил перед тем, как начать беспорядочную стрельбу по прохожим, сначала расправился со своей супругой, спрятав ее тело в подполе дома.

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Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в Калифорнии мог стать конфликт на бытовой почве.

Как сообщил телеканал CNN, пока не удалось однозначно определить мотив стрелка. Однако его ссора с соседом, которого нашли мертвым во вторник, могла спровоцировать насилие.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. Нил открыл стрельбу на территории начальной школы. Позднее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. По словам помощника шерифа Фила Джонстона, стрелок "выбирал цели случайно" и имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

Напомним, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.