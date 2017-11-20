Под Бердичевым у водителя грабители отобрали 30 кг золота

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области под Бердичевым произошло вооруженное нападение на автомобиль.

Водитель и пассажир авто возвращались с ювелирной выставки в Киеве. Нападение на них было совершено на объездной автодороге.

"Рядом с рестораном "Жолудь" по ним начали стрелять. Погоня была недолгой. В трех километрах автомобиль съехал в кювет. Водитель атомобиля с огнестрельным ранением и переломом доставлен в Бердичевскую центральную больницу", — говорится на странцие сообщества Berdychiwsketv в Facebook.

По предварительной информации, из автомобиля похищено около 30 килограмм золотых украшений. Полиция объявила в розыск нападавших.

Напомним, в октябре в Черноморске Одесской области злоумышленники украли из ювелирного отдела в супермаркете золотых украшений на два миллиона гривен.