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    Происшествия

    Под Бердичевым у водителя грабители отобрали 30 кг золота

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    Огромная партия золотых изделий стала добычей грабителей, которые напали на автомобиль прямо на трассе под Бердичевым.
    Нападение на автомобиль в Бердичеве
    Фото Бердичев Biz

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Житомирской области под Бердичевым произошло вооруженное нападение на автомобиль.

    Бандитский налёт на 7-й километр
    Канал ТАЙМЕР Одесса на youtube
    Бандитский налет на "7-й километр" в Одессе

    Водитель и пассажир авто возвращались с ювелирной выставки в Киеве. Нападение на них было совершено на объездной автодороге.

    "Рядом с рестораном "Жолудь" по ним начали стрелять. Погоня была недолгой. В трех километрах автомобиль съехал в кювет. Водитель атомобиля с огнестрельным ранением и переломом доставлен в Бердичевскую центральную больницу", — говорится на странцие сообщества Berdychiwsketv в Facebook.

    По предварительной информации, из автомобиля похищено около 30 килограмм золотых украшений. Полиция объявила в розыск нападавших.

    Напомним, в октябре в Черноморске Одесской области злоумышленники украли из ювелирного отдела в супермаркете золотых украшений на два миллиона гривен.

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