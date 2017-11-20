Под Киевом произошел масштабный пожар на складе

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Масштабный пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел в Киевской области в производственно-складском помещении, сообщает в понедельник Гослужба ЧС Украины.

Сообщается, что огонь вспыхнул в воскресенье в 21.10 в городе Бровары, в одноэтажном производственно-складском здании ООО "Каман".

"В 23.38 подразделениями госслужбы по ЧС пожар ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось девять единиц техники и 42 человека. Причина пожара устанавливается", — информирует ведомство на своем сайте.

Сгоревшее предприятие занимается изготовлением сендвич-панелей. Сгорело производственно-складское помещение площадью 2100 квадратных метров.