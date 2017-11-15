Масштабный пожар в центре Киева. На Печерске горит жилая многоэтажка

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел на улице Панаса Мирного в Печерском районе Киева — горит многоэтажный жилой дом, передает dtp.kiev.ua.

@dtp.kiev.ua Пожар в Печерском районе Киева

"Предварительно, загорелась квартира на 9 этаже. Масштабный пожар в центре Киева на Панаса Мирного, 8: вся крыша, три автолестницы" — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "есть угроза распространения пожара". на данный момент огнем охвачено более 100 кв. м крыши. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, однако информация о пострадавших пока не поступала.

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