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    Киев

    Масштабный пожар в центре Киева. На Печерске горит жилая многоэтажка

    (обновлено: )181
    Предварительно, в многоэтажном жилом доме №8 по улице Панаса Мирного загорелась квартира на 9-ом этаже. Информация о пострадавших выясняется.
    Пожар в Печерском районе Киева
    @dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел на улице Панаса Мирного в Печерском районе Киева — горит многоэтажный жилой дом, передает dtp.kiev.ua.

    @dtp.kiev.ua
    Пожар в Печерском районе Киева

    "Предварительно, загорелась квартира на 9 этаже. Масштабный пожар в центре Киева на Панаса Мирного, 8: вся крыша, три автолестницы" — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что "есть угроза распространения пожара". на данный момент огнем охвачено более 100 кв. м крыши. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, однако информация о пострадавших пока не поступала.

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