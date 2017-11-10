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    Сильный пожар в киевском гипермаркете. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )20910
    В ночь на пятницу, 10 ноября, произошел сильный пожар в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева SkyMall. Огонь охватил больше двухсот квадратных метров.
    канал informator.ua в youtube

    В ночь на пятницу, 10 ноября, произошел сильный пожар в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева SkyMall.

    По данным ТСН, около полуночи загорелся гипермаркет "Ашан" на Левом берегу.

    По предварительной информации, пожар начался в складских помещениях из-за короткого замыкания электропроводов. Огонь охватил больше двухсот квадратных метров.

    Сообщается, что кроме помещений самого гипермаркета горела и парковка, расположенная под ними.

    Едкий дым распространился на несколько километров. Пожарным удалось потушить огонь около трех часов ночи. Никто из людей не пострадал.

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    Напомним, 1 ноября в Одессе произошел пожар в заброшенном двухэтажном корпусе санатория "Красные зори".

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