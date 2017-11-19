Возле Славянска "лоб в лоб" столкнулись два авто

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Вблизи Славянска два человека погибли и еще два получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба Славянского отдела Национальной полиции.

"Лобовое столкновение Mitsubishi и Dacia произошло в воскресенье около 05.20 утра на 670 км автодороги "Киев — Довжанский". 31-летний водитель и 52-летний пассажир Dacia погибли на месте происшествия, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).