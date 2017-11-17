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    Смертельный взрыв в квартире Винницы: погиб участник АТО

    (обновлено: )49481
    Мужчина, погибший во время взрыва в квартире Винницы, оказался участником боевых действий. Он погиб в результате детонирования боеприпаса. Открыто уголовное производство.
    Взрыв гранаты в Виннице
    Полиция в Винницкой области

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Стала известна личность жителя Винницы, в квартире которого сегодня взорвалась граната.  Это 27-летний военный, который несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО, сообщает ТСН.

    По предварительным данным, он погиб в результате детонирования боеприпаса. Открыто уголовное производство о гибели человека в результате несчастного случая.

    В полиции также отметили, что никто из жителей девятиэтажки не пострадал.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.

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