Смертельный взрыв в квартире Винницы: погиб участник АТО

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Стала известна личность жителя Винницы, в квартире которого сегодня взорвалась граната. Это 27-летний военный, который несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО, сообщает ТСН.

По предварительным данным, он погиб в результате детонирования боеприпаса. Открыто уголовное производство о гибели человека в результате несчастного случая.

В полиции также отметили, что никто из жителей девятиэтажки не пострадал.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.