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    Происшествия

    В Виннице произошел взрыв в доме: есть жертва

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    (обновлено: )19110
    Инцидент произошел утром 17 ноября, в одной из квартир многоэтажек Винницы. На месте взрыва был найден мертвый мужчина в возрасте 23-24 лет.
    Взрыв гранаты в Виннице
    Полиция в Винницкой области

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Утром 17 ноября в Виннице от взрыва гранаты погиб местный житель. Как сообщает пресс-служба полиции, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на ул. 600-летия на пятом этаже прогремел взрыв.

    Полиция в Винницкой области
    Взрыв гранаты в Виннице

    Во время осмотра места происшествия в одной из комнат был обнаружен мертвым молодой человек в возрасте 23-24 лет. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

    На месте трагедии работают правоохранители. Личность погибшего устанавливается.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.

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