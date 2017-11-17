В Виннице произошел взрыв в доме: есть жертва

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Утром 17 ноября в Виннице от взрыва гранаты погиб местный житель. Как сообщает пресс-служба полиции, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на ул. 600-летия на пятом этаже прогремел взрыв.

Полиция в Винницкой области Взрыв гранаты в Виннице

Во время осмотра места происшествия в одной из комнат был обнаружен мертвым молодой человек в возрасте 23-24 лет. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

На месте трагедии работают правоохранители. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.