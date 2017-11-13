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    Аналитика и комментарии

    АТО в каждый дом! В соцсетях переполох из-за авто со взрывчаткой

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (44)

    (обновлено: )63030
    В столицу завезли пластид: более 6 кг… Взрывчатку и электродетонаторы полиция обнаружила в машине возле одного из супермаркетов Киева. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
    facebook.com/anton.gerashchenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины
    Авто со взрывчаткой в Киеве: полиция показала кадры спецоперации

    Столица становится опасней зоны АТО. В воскресенье, 12 ноября, правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле одного из супермаркетов Киева, двое мужчин задержаны. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, задержанные приехали из Закарпатской области, их якобы попросили перевезти в Киев запчасти. К тому же в полиции не исключают, что изъятая взрывчатка предназначалась для совершения теракта.

    В соцсетях по этому поводу много абсолютно противоположных версий: "это подстава… было время так бомжей использовали… типа слышь браток отнеси другу домкрат"; " Что-то слишком большой шум из-за одной машины со взрывчаткой. У них там каждый день стрельба, гранаты, взрывчатка и т.д. То есть каждый день "АТО в ваш дом" И тут… Нацгвардия, Нацполиция, СБУ…".

    " Если это разработка СБУ и подозреваемых давно "вели", для чего на въездах в столицу устраивали недельный "шмон" авто", — интересуются в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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