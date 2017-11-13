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    Киев

    Задержанным со взрывчаткой в Киеве предъявлены подозрения

    (обновлено: )310
    В суд направлено ходатайство об избрании двум мужчинам, задержанным с 6,5 килограмма взрывчатки и боеприпасами, меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание суда пройдет во вторник.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева предъявила подозрения в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия двум мужчинам, задержанным со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.

    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
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    Накануне правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в городе переведены на усиленный режим дежурства. Правоохранители квалифицировали обнаружение взрывчатки в Киеве по статье "незаконное обращение с оружием и взрывными веществами", при этом в полиции не исключили, что изъятая взрывчатка предназначалась для совершения теракта.

    "Двум мужчинам, задержанным с 6,5 килограмма взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

    В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание суда пройдет во вторник.

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