Задержанным со взрывчаткой в Киеве предъявлены подозрения

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева предъявила подозрения в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия двум мужчинам, задержанным со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в городе переведены на усиленный режим дежурства. Правоохранители квалифицировали обнаружение взрывчатки в Киеве по статье "незаконное обращение с оружием и взрывными веществами", при этом в полиции не исключили, что изъятая взрывчатка предназначалась для совершения теракта.

"Двум мужчинам, задержанным с 6,5 килограмма взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание суда пройдет во вторник.