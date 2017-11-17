В Одессе сгорела СТО, погиб мужчина

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в результате пожара на СТО погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Пожар произошел в четверг вечером.

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Когда на место вызова прибыли спасатели, они установили, что в одноэтажном здании для покраски автомобилей горят перекрытия и два транспортных средства.

Менее чем за час пожар удалось ликвидировать, к тушению пожара привлекался 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, чья личность пока не установлена.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее РИА Новости в СВР сообщали, что пожар на техническом объекте комплекса зданий Службы внешней разведки в Ясенево потушен, пострадавших нет. Комментариями ведомства относительно новых данных агентство пока не располагает.