наверх
17.11.201713:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе сгорела СТО, погиб мужчина

    (обновлено: )7602
    Согласно данным работников ГСЧС, в одноэтажном здании для покраски автомобилей горели перекрытия и два транспортных средства. На месте пожара было обнаружено тело погибшего.
    В Одессе произошел пожар на СТО
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в результате пожара на СТО погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Пожар произошел в четверг вечером.

    Смотрите также: Пожар в киевском ресторане

    Когда на место вызова прибыли спасатели, они установили, что в одноэтажном здании для покраски автомобилей горят перекрытия и два транспортных средства.

    Взрывчатка, изъятая в Киеве 12 ноября 2017
    facebook.com/anton.gerashchenko
    АТО в каждый дом! В соцсетях переполох из-за авто со взрывчаткой

    Менее чем за час пожар удалось ликвидировать, к тушению пожара привлекался 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

    Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, чья личность пока не установлена.

    Причина возникновения пожара устанавливается.

    Ранее РИА Новости в СВР сообщали, что пожар на техническом объекте комплекса зданий Службы внешней разведки в Ясенево потушен, пострадавших нет. Комментариями ведомства относительно новых данных агентство пока не располагает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    В Киеве прошла акция против "антиукраинских заявлений" Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор