Во Львове сообщили о 3 кг тротила под статуей Матери Божьей

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове мужчина предоставил ложную информацию о закладке взрывчатки на проспекте Свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"В 15.00 на оперативную линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что у статуи Матери Божьей на проспекте Свободы во Львове он "заложил три килограмма тротила". Полицейские обследовали территорию — опасных и подозрительных предметов не обнаружили", — говорится в сообщении.

Правоохранители уже установили личность человека, сообщившего о минировании.

"Установлено, что звонил в полицию и сделал ложное сообщение 40-летний львовянин", — добавили в полиции.

Мужчину вызвали в отдел полиции для проведения первоочередных следственных действий. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет.