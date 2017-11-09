Сын депутата из Николаева, взорвавший его машину, объяснил свои действия

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Сын депутата Николаевского городского совета Дмитрия Жвавого заявил, что не хотел кого-то убивать, сообщает "Преступности.НЕТ".

Сообщается, что Апелляционный суд Николаевской области не удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения юноше, которого подозревают в покушении на своего отца.

Прокуратура просила для подозреваемого домашний арест с 22:00 до 6:00. Ужесточение меры пресечения прокурор аргументировал тем, что подозреваемый может влиять на свидетелей, скрываться от следствия и совершить преступление повторно.

Защитник считает озвученные прокурором риски необоснованными. Оставить в силе решение суда первой инстанции просила и представитель управления по делам детей администрации Заводского района.

Напомним, ЧП произошло в конце августа в Николаеве. Взрывное устройство было заложено в горловине бака внедорожника Toyota Land Cruiser.