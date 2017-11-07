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    Киев

    В центре Киева взорвалась и сгорела иномарка

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (21)

    (обновлено: )27601
    По свидетельствам очевидцев, ранее взорванный автомобиль никогда не стол во дворе. Легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.
    В Киеве взорвалось и сгорело авто
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева в ночь на вторник взорвалась и сгорела Audi.

    "ЧП в Киеве на Соломенке: на Кудряшова взорвался и сгорел припаркованный Ауди. Работали спасатели ГСЧС. Раннее авто в этом дворе никогда не видели. В результате взрыва практически уничтожена задняя часть авто. Легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом. Жертв и пострадавших нет", — сообщает подробности происшествия dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве взорвалось и сгорело авто
    dtp.kiev.ua
    В Киеве взорвалось и сгорело авто

    Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. Обошлось без пострадавших.

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