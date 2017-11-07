В центре Киева взорвалась и сгорела иномарка

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева в ночь на вторник взорвалась и сгорела Audi.

"ЧП в Киеве на Соломенке: на Кудряшова взорвался и сгорел припаркованный Ауди. Работали спасатели ГСЧС. Раннее авто в этом дворе никогда не видели. В результате взрыва практически уничтожена задняя часть авто. Легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом. Жертв и пострадавших нет", — сообщает подробности происшествия dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua В Киеве взорвалось и сгорело авто

dtp.kiev.ua В Киеве взорвалось и сгорело авто

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на вторник сгорели около 20 автомобилей. Обошлось без пострадавших.