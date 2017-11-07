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    Киев

    Стало известно, чья иномарка взорвалась в центре Киева

    (обновлено: )91411
    Сообщается, что автомобиль Audi принадлежит водителю экс-министра министра инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому.
    В Киеве взорвалось и сгорело авто
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Иномарка, которая взорвалась и сгорела в Соломенском районе Киева, принадлежит водителю бывшего министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

    По данным источников, это был Audi водителя Пивоварского, на котором периодически его возили. На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина. Рассматриваются версии поджога и короткого замыкания. По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва. Сам Пивоварский инцидент не прокомментировал.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве взорвалось и сгорело авто

    Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на вторник взорвалась и сгорела Audi. Легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.

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