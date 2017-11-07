Стало известно, чья иномарка взорвалась в центре Киева

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Иномарка, которая взорвалась и сгорела в Соломенском районе Киева, принадлежит водителю бывшего министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, это был Audi водителя Пивоварского, на котором периодически его возили. На данный момент непонятно, в результате чего сгорела машина. Рассматриваются версии поджога и короткого замыкания. По словам очевидцев, машина могла сгореть в результате взрыва. Сам Пивоварский инцидент не прокомментировал.

dtp.kiev.ua В Киеве взорвалось и сгорело авто

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на вторник взорвалась и сгорела Audi. Легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.